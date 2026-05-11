Kto pomagał Ziobrze? Nowy komunikat prokuratury

W niedzielę 10 maja Telewizja Republika podała, że Zbigniew Ziobro nie przebywa już na Węgrzech a w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości ma sformułowane zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W styczniu media obiegła informacja, że uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. W tym państwie zmieniła się jednak sytuacja polityczna, a nowym premierem – jako następca Viktora Orbana – stał się Peter Magyar.

Zbigniew Ziobro w USA. Będzie wniosek o ekstradycję?

Były minister sprawiedliwości w wywiadzie udzielonym TV Republika odniósł się m.in. do zapowiedzi Waldemara Żurka ws. ewentualnego rozpoczęcia ekstradycji do Polski. – Jeśli minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, będzie to jeden ze znakomitych argumentów, których oczywiście będę używał przed organami państwa amerykańskiego. Przyjdzie czas na wykazanie tych faktów przed niezawisłym amerykańskim sądem. Jeśli chcą kierować wniosek o ekstradycję, niech starają się to zrobić dobrze, żeby nie kompromitowali polskiego państwa, bo na pewno łatwo im nie będzie – zapowiedział Ziobro.

– Swoich praw będę bronił, jeśli będzie trzeba, również przed amerykańskim sądem – dodał.

Sprawa Ziobry. Kto mu pomagał? Prokuratura Krajowa zabrała głos

W poniedziałek 11 maja Prokuratura Krajowa wydała nowy komunikat. „Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości” – czytamy.

Jak przekazano, kontynuowane są również czynności, które zmierzają do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i Marcina Romanowskiego.

Ziobro w USA. Ozdoba mówi o ekstradycji i „kompromitacji państwa"

