Pada rekord za rekordem. Wędkarz złowił ogromnego pstrąga, tyle mierzyła ryba

Zacznijmy od Johna Terry'ego – wędkarz z Gallagher (hrabstwo Kanawha) złowił gigantycznego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis). Wyczyn pasjonata został już potwierdzony przez Departament Zasobów Naturalnych stanu Wirginia Zachodnia.

Mężczyzna wybrał się nad jezioro Seneca w hrabstwie Pocahontaas w pierwszej połowie marca tego roku. Co ciekawe, żyłka, której używał podczas wytrzymać zaledwie 4 funty – aż dziw bierze więc, że nie pękła. Dlaczego? Okaz mierzył 29,13 cala (blisko 80 cm) i ważył 11,04 funta (lekko ponad 5 kg).

– To osiągnięcie pokazało, jak niesamowite wrażenia czekają jeszcze na wędkarzy w wodach na terenie naszego stanu – powiedział szef WVDNR Brett McMillion (cytata za stacją WBOY 12).

A to nie koniec. Oto kolejny rekord

Sedrick Neinhuis – mieszkaniec Lowell – złowił natomiast czarniaka amerykańskiego (Dorosoma cepedianum). Wyczynu tego dokonał w drugiej połowie kwietnia 2026 r. Potwierdzenie nowego rekordu ogłosił Departament Zasobów Naturalnych Michigan.

Jego ryba mierzyła 20,3 cala długości (ponad 51,5 cm), a także miała 4,5 funta wagi (czyli lekko powyżej 2 kg). – Wiedzieliśmy, że takie ryby tam są – przyznał biolog Matt Diana z DNR.

W 2025 r. padło wiele rekordów w stanie Michigan. DNR publikował listę, która zrobi wrażenie. Oto przykładowe wyczyny wędkarzy:

lipiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus),

długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region USA.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus),

długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region USA.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy),

długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region USA.

