Trzy okazy, każdy dał nowy rekord. Poruszenie w świecie wędkarstwa

Sezon wędkarski ruszył na całego. W USA – nad zbiornikami wodnymi w Zachodniej Wirginii – nie brakuje ludzi wierzących w to, że los będzie im sprzyjał. Wysiadują godzinami na brzegach jezior i rzek, co z jednej strony ich relaksuje, jednak z drugiej ich prawdziwy cel to nie odpoczynek, ale ustanowienie nowego rekordu stanowego.

Kilku osobom dopisało niedawno szczęście – wśród nich jest Michael Ramey z Poca, Zachary Roper z Fayette i Donnie Workman z Nicholas. Wędkarze złowili ogromnych rozmiarów ryby z gatunków (kolejno): Ictalurus furcatus, Phractocephalus hemioliopterus i Salvelinus Fontinalis.

Ile ważyły?

Wędkarze ustanowili trzy nowe rekordy. Oto szczegóły

Ramey, Roper i Workman – miłośnicy popularnej dyscypliny, jaką w Ameryce (jak i w Polsce) jest wędkarstwo – otrzymali gratulacje z wielu stron, także od swoich kolegów i koleżanek zza granicy. Te reakcje nie dziwią – waga ryb, które wyciągnęli z wody, zdecydowanie robi wrażenie.

Pierwszy z wędkarzy złowił w Ohio 70-funtowego sumika błękitnego (co, po przeliczeniu, oznacza blisko 32 kilogramy). Drugi – tym razem w Hanawha Falls – 6,5-funtowego suma czerwonoogonowego (daje to mniej więcej 3 kilogramy). Trzeci, stojąc cierpliwie nad brzegiem w Summit Lake, schwytał 13-funtowego pstrąga źródlanego (okaz ważył więc prawie 6 kilogramów).

Padał rekord za rekordem! Rok 2025 był łaskawy dla wędkarzy

Ze stanu we wschodniej części Ameryki przenosimy się na północ – do Michigan. W ubiegłym roku ustanowiono tam wiele fascynujących rekordów. Pełną listę opublikował Departament Zasobów Naturalnych.

Oto parę przykładów:

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region.

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region.

lipiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region.

