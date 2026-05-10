TV Republika pomogła Ziobrze? Ujawniono kulisy. Tajemnicza reakcja Sakiewicza

W niedzielę 10 maja przed godz. 9:00 Telewizja Republika przekazała, że Zbigniew Ziobro znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Z kolei tvn24.pl przekazał, że informator portalu widział posła Prawa i Sprawiedliwości dzień wcześniej na lotnisku Newark w New Jersey. Zostało opublikowane zdjęcie polityka.

Kulisy wyjazdu Ziobry do USA. „Oboje naciskali”

Były minister sprawiedliwości ma sformułowane zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W styczniu 2026 r. pojawiła się informacja, że uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. W tym państwie zmieniła się jednak sytuacja polityczna, a nowym premierem – jako następca Viktora Orbana – stał się Peter Magyar.

– Myślę, że jasno dałem do zrozumienia, że długo tu nie zabawią (Ziobro i Romanowski – red.). Mogę im tylko zasugerować, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy – mówił lider Tiszy.

Z informacji Onetu wynika, że jeszcze dwa tygodnie temu Tom Rose, ambasador USA w Polsce, miał mówić Radosławowi Sikorskiemu, że Amerykanie „nie chcą Ziobry u siebie”. „Ale od tego czasu, według informacji Onetu, z ambasadorem Rosem kontaktowali się żona Ziobry, Patrycja Kotecka, oraz Jacek Kurski. Oboje naciskali na wpuszczenie Ziobry do Stanów Zjednoczonych” – czytamy. Jak podano dalej, w Waszyngtonie wizytę mieli złożyć wysłannicy PiS, którzy ostro atakowali rząd podczas spotkań z przedstawicielami amerykańskich władz.

Kluczowa rola TV Republika? Tajemnicza reakcja Sakiewicza

Jak podał Onet, kluczową rolę w sprawie miała odgrywać Telewizja Republika. „Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że Zbigniew Ziobro otrzymał wizę dla dziennikarza tej stacji, dzięki czemu mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych” – podano.

Dziennikarze Onetu skomentowali się z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym TV Republika, z prośbą o komentarz. – Dzisiaj na ten temat będzie informacja – powiedział. Dopytywany, czy potwierdza, czy dementuje informację o tym, że Republika współpracowała ze Zbigniewem Ziobrą, powtórzył: „Dziś będzie informacja na ten temat”.

