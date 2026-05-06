TV Republika dostała bolesny cios. Michał Rachoń: Bijemy się dalej

W kwietniu największą oglądalność na całym rynku telewizyjnym miał Polsat, a po raz pierwszy od wielu miesięcy wśród kanałów informacyjnych liderem został TVN24, który wyprzedził Republikę. Do wyników odniósł się Michał Rachoń.

TV Republika straciła pozycję lidera. Michał Rachoń: Bijemy się dalej

„Tak, po 15 miesiącach naszego prowadzenia w kwietniu wyprzedził nas TVN24. Gratulujemy i bijemy się dalej. Maj – przynajmniej na tę chwilę jest nasz” – napisał dyrektor programowy Telewizji Republika na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Weekend majowy widzowie spędzali najchętniej z TV Republika, a w czasie niedzielnej transmisji (wykres) uroczystości 3 Maja byliśmy najchętniej oglądaną tv w Polsce” – podkreślił, dołączając do wpisu wykres ze słupkami oglądalności.

TV Republika zbierała 6-cyfrową kwotę. Sakiewicz: Złóżmy się na to

Michał Rachoń nawiązał do relacji ze Święta Narodowego 3 maja, na której przeprowadzenie Telewizja Republika uruchomiła zbiórkę i prosiła swoich widzów o wsparcie. – Jeżeli chcemy mieć godne święto, jeśli chcemy czuć się dumni, jeśli chcemy, żeby to Republika pokazała, jak wygląda polskie święto demokracji, polskie święto konstytucji (...), to złóżmy się na to – mówił Tomasz Sakiewicz na antenie Telewizji Republika.

Cel zbiórki został wyznaczony na 300 tys. zł. Telewizja Republika na bieżąco informowała widzów, na jakim etapie jest zbieranie środków. Na ekranach była wyświetlana plansza, na której było widać postępy. Jak podał Onet, wieczorem 2 maja udało się zebrać 86 proc. kwoty, a następnie grafika zniknęła z oprawy stacji.

„Cała telewizyjna konkurencja zajęta grillowaniem. Tylko my pokazujemy co się dzieje. Właśnie dlatego chcieliśmy w Telewizji Republika stworzyć własną transmisję obchodów Konstytucji 3 Maja i dlatego prosiliśmy naszych Widzów o wsparcie! Bardzo za nie dziękujemy!” – pisał Michał Rachoń.

