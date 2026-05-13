Ziobro ujawnił, dlaczego przyjął propozycję TV Republika. „To jest jeden z moich głównych celów”

TV Republika we wtorek 12 maja połączyła się z przebywającym w USA Zbigniewem Ziobro. – Przypomnę, bo państwo o tym mogą nie wiedzieć, Telewizja Republika kilkakrotnie na przestrzeni ostatniego roku składała mi propozycję, abym został komentatorem tego wspaniałego, wielkiego, największego konserwatywnego medium, nie tylko w Polsce, ale w Europie, ale nie decydowałem się na to z różnych przyczyn, będąc w Budapeszcie – mówił wiceprezes PiS.

– Wtedy odmawiałem, natomiast decydując się na podróż do Stanów Zjednoczonych uznałem, że jest to nowa sytuacja. Telewizja Republika ma ogromny tutaj odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską, a to jest jeden z głównych moich celów zaangażowania politycznego na terenie Stanów Zjednoczonych, więc uznałem, że to łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tę propozycję. Czy to jest brodnia? – kontynuował Ziobro.

Zbigniew Ziobro podał powód oglądania TV Republika przez ludzi. Wymowne porównanie do TVN

Były wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że „ludzie oglądają TV Republika, bo nadawana jest tam prawda, a nie tylko kłamstwa jak w TVN-ie”. Ziobro następnie uderzał w TVP, zarzucając m.in. stacji, że jest „telewizją partii politycznych, które dzisiaj rządzą w Polsce i nie muszą płacić setek milionów na propagandę, bo mają ją za darmo, w wyniku kradzieży i zawłaszczenia”. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ujawnił, że przebywał w Waszyngtonie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej podkreślił, że w sprawie Ziobry Polska „na podstawie rozmów dyplomatycznych będzie dążyć do tego, żeby wrócił do kraju i stanął przed wymiarem sprawiedliwości”. – Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia mu bardzo złe świadectwo – podsumował polityk.

