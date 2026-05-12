Rzecznik rządu uderzył w TV Republika. Sakiewicz zapowiada „kosztowny proces”

Do spięcia pomiędzy Adamem Szłapką i reporterem Telewizji Republika doszło podczas konferencji prasowej rzecznika rządu. We wtorek 12 maja dziennikarz pytał polityka m.in. o ucieczkę Zbigniewa Ziobro do USA.

Spięcie na konferencji rzecznika rządu

– Jak premier Donald Tusk odbiera właśnie to, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, a właściwie kompromitację prokuratury Waldemara Żurka? – dociekał. Zwrócił uwagę na fakt, że Ziobro może legalnie podróżować, a jednocześnie władze straszą ściganiem osób, które pomagają temu politykowi.

– Czy tak jest, jak piszą niektóre media, że Donald Tusk się wściekł i czy będzie dymisja Waldemara Żurka? – kontynuował dziennikarz. Przywołał też ustalenia portalu Demagog, który zweryfikował 21 wypowiedzi rzecznika rządu i 10 z nich określił jako fałszywe. W trzecim pytaniu poruszył problem rzekomej „walki z wolnymi mediami”, m.in. TV Republika.

– Samo to, że pan zadaje tutaj pytania, świadczy o tym, że nikt nie zwalcza waszej obecności – zaczął Szłapka. Chwilę później zdecydował się na mocne oskarżenia pod adresem szefa Telewizji Republika, zwracając się do widzów stacji. – Chcę ich wszystkich poinformować, że ten QR kod, który na ekranie pewnie widzicie, służy do zbiórki na TV Republika. Pamiętajcie państwo, każda złotówka wpłacona przez ten QR kod jest przeznaczona na luksusowe życie pana Tomasza Sakiewicza – mówił.

Szłapka o TV Republika: Firma związana z PiS, dezinformuje

Komentując analizę portalu Demagog, Szłapka uderzył się w pierś. – Jeżeli się wypowiada kilkanaście tysięcy różnych komunikatów, to oczywiście zawsze można się pomylić – przyznał. Zapewnił, że stara się prostować nieprawdziwe informacje i za nie przepraszać. Następnie po raz kolejny skrytykował TV Republika.

– Jesteśmy firmą związaną z Prawem i Sprawiedliwością, także w sposób kapitałowy, która zajmuje się systemową dezinformacją. Myślę, że taka informacja w TV Republika powinna funkcjonować cały czas – rzucił rzecznik rządu. Dopiero na końcu odniósł się do sytuacji Zbigniewa Ziobry.

– Jeżeli ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed polską prokuraturą, to pokazuje, że ma się czego bać – oceniał Szłapka. – Najprawdopodobniej przedostał się do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wydanego przez rząd Orbana – dodawał.

Sakiewicz odpowiada rzecznikowi rządu

Tomasz Sakiewicz nie pozostawił oskarżeń Adama Szłapki bez komentarza. „Rzecznik rządu stwierdził przed chwilą, że każda złotówka wpłacona na Republikę idzie na moje luksusowe życie. Kłamstwo jest oczywiste i nie widzę szansy, żeby mógł się wywinąć z tego przed sądem. Tym razem czeka go bardzo kosztowny proces” – pisał na swoim koncie na X.

