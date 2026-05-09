Pierwsze spięcie między nowym szefem BBN a rządem. „Prezydent wielokrotnie ostrzegał”

Przypomnijmy, 8 maja Bartosz Grodecki został wybrany przez Karola Nawrockiego na stanowisko szefa BBN. W latach 2020-2023, za czasów rządów PiS, był on wiceszefem MSWiA.
„Po odejściu z administracji publicznej zajął się działalnością doradczą i ekspercką. Od marca 2025 r. związany jest z Instytutem Sobieskiego jako ekspert. W ostatnich latach dzielił także się wiedzą ekspercką w obszarze przemysłu zbrojeniowego, współpracując z instytucjami i podmiotami rynkowymi” – przekazała Kancelaria Prezydenta.
Na tym stanowisku zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który pod koniec kwietnia zrezygnował ze stanowiska.
Grodecki krytykuje rząd ws. SAFE
„Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe (...). Pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu” – zwrócił uwagę nowy szef BBN 8 maja.
Grodecki podkreślił również w serwisie X, że „pan prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością”. Dodał również, że Polska potrzebuje zarówno silnej armii, jak i „pełnej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, własnym przemysłem obronnym i własnymi decyzjami strategicznymi”.
Zdaniem Grodeckiego lepszą alternatywą dla SAFE jest model zaproponowany przez Nawrockiego – „Polski SAFE 0 proc”..
„Kłamie albo nie zna tego mechanizmu”
Na publikację szefa BBN szybko zareagował rzecznik rządu. Podczas konferencji prasowej uznał, że Grodecki „albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu”.
– Wszystkie te środki zostaną wydane bardzo szybko, bo taki jest właśnie cel programu SAFE, żeby w bardzo szybkim czasie dokonać zamówień i zakupów w firmach zbrojeniowych, przede wszystkim w polskich firmach zbrojeniowych, bo tam ponad 80 proc. trafi – mówił Adam Szłapka, cytowany przez Onet.
Czytaj też:
Nowy szef BBN. Generał: Prezydent wybrał bardziej fachowca niż polityka. Dobrze postąpiłCzytaj też:
Karol Nawrocki wskazał nowego szefa BBN. To on zastąpi Cenckiewicza