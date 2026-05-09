Pierwsze spięcie między nowym szefem BBN a rządem. „Prezydent wielokrotnie ostrzegał”

Przypomnijmy, 8 maja Bartosz Grodecki został wybrany przez Karola Nawrockiego na stanowisko szefa BBN. W latach 2020-2023, za czasów rządów PiS, był on wiceszefem MSWiA.

„Po odejściu z administracji publicznej zajął się działalnością doradczą i ekspercką. Od marca 2025 r. związany jest z Instytutem Sobieskiego jako ekspert. W ostatnich latach dzielił także się wiedzą ekspercką w obszarze przemysłu zbrojeniowego, współpracując z instytucjami i podmiotami rynkowymi” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Na tym stanowisku zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który pod koniec kwietnia zrezygnował ze stanowiska.

Grodecki krytykuje rząd ws. SAFE

„Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe (...). Pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu” – zwrócił uwagę nowy szef BBN 8 maja.

Grodecki podkreślił również w serwisie X, że „pan prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością” . Dodał również, że Polska potrzebuje zarówno silnej armii, jak i „pełnej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, własnym przemysłem obronnym i własnymi decyzjami strategicznymi” .

Zdaniem Grodeckiego lepszą alternatywą dla SAFE jest model zaproponowany przez Nawrockiego – „Polski SAFE 0 proc”. .

„Kłamie albo nie zna tego mechanizmu”

Na publikację szefa BBN szybko zareagował rzecznik rządu. Podczas konferencji prasowej uznał, że Grodecki „albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu” .

– Wszystkie te środki zostaną wydane bardzo szybko, bo taki jest właśnie cel programu SAFE, żeby w bardzo szybkim czasie dokonać zamówień i zakupów w firmach zbrojeniowych, przede wszystkim w polskich firmach zbrojeniowych, bo tam ponad 80 proc. trafi – mówił Adam Szłapka, cytowany przez Onet.

Nowy szef BBN. Generał: Prezydent wybrał bardziej fachowca niż polityka. Dobrze postąpił

