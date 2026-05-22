Trump wyśle do Polski tysiące nowych żołnierzy. Jest reakcja Nawrockiego

W czwartek 21 maja Donald Trump poinformował, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie wzmocniona. „W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy” – napisał amerykański prezydent na platformie Truth Social.

Agencja Reutera przypomina, że komunikat Donalda Trumpa pojawił się zaledwie dwa dni po tym, jak wiceprezydent J.D. Vance poinformował, że wysłanie wojsk amerykańskich do Polski zostało opóźnione.

Więcej żołnierzy USA w Polsce. Nawrocki zareagował na decyzję Trumpa

Do sprawy odniósł się Karol Nawrocki. „Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał prezydent Polski.

Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar „widzimy dziś bardzo wyraźnie”. „Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!” – podkreślił prezydent.

Krótki komentarz opublikował także szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. „Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. „Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność” – dodał.

Szef BBN: O takich sprawach rozmawia się w ciszy

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego określił decyzję Donalda Trumpa jako „ogromny sukces prezydenta Karola Nawrockiego i efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich”. Bartosz Grodecki ujawnił, że podczas rozmowy z podsekretarzem ds. Polityki w Departamencie Wojny, która odbyła się w środę, otrzymał informację, że kwestia wzmocnienia obecności sił USA w Polsce zostanie szybko rozstrzygnięta z korzyścią dla Polski i naszego sojuszu.

„O takich sprawach rozmawia się jednak w ciszy. Zwiększenie kontyngentu sił zbrojnych USA to doskonała wiadomość dla Polski, wzmacniająca nasze bezpieczeństwo i potwierdzająca siłę oraz trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego” – napisał szef BBN.

