Cenckiewicz murem za Sakiewiczem. „Chcą zablokować TV Republikę”

Tomasz Sakiewicz był przesłuchiwany w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w charakterze świadka w związku wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Powód? Polityk PiS został nagle korespondentem TV Republika.

Tomasz Sakiewicz przesłuchany przez prokuraturę

W związku z tym Prokuratura Krajowa postanowiła sprawdzić, w jakim zakresie stacja Tomasza Sakiewicza pomagała byłemu ministrowi sprawiedliwości.

– Nie mam pojęcia, czego się spodziewać, bo scenariusz zemsty został napisany. Chcą wyłączyć sygnał Republiki, zablokować nas. Nie wiem, czy wyjdę, w razie czego stacja jest zabezpieczona – mówił prezes do dziennikarzy.

Szefowi TV Republika towarzyszyli m.in. Antoni Macierewicz, Przemysław Czarnek i Michał Wójcik. Ponadto, pod siedzibą Prokuratury Krajowej zgromadziło się grono zwolenników Tomasza Sakiewicza. Demonstranci mieli ze sobą transparenty z hasłami: "stop bezprawiu Tuska" czy "murem za Sakiewiczem".

Sławomir Cenckiewicz wsparł Tomasza Sakiewicza

Z kolei Sławomir Cenckiewicz odniósł się na antenie TV Republika do działań wymierzonych (jego zdaniem) w stację Tomasza Sakiewicza oraz jej środowisko. Historyk ocenił, że skala całej sytuacji nie wygląda na przypadkową i może świadczyć o wcześniej przygotowanym planie. Jak podkreślił, działania mają być prowadzone w sposób „selektywny”, a ich celem są konkretne osoby związane z telewizją.

Według byłego szefa BBN, „początkowo rząd miał zachowywać dystans wobec sprawy, jednak ostatnie wydarzenia pokazują zmianę podejścia”. W opinii Sławomira Cenckiewicza „przedstawiciele władzy coraz wyraźniej angażują się w spór wokół stacji”.

Historyk zwrócił uwagę m.in. na słowa ministra Marcina Kierwińskiego, który określił TV Republikę mianem „radiowęzła”. Zdaniem byłego szefa BBN może to świadczyć o utożsamianiu się części polityków z działaniami wymierzonymi w telewizję.

Ponadto, Sławomir Cenckiewicz zaapelował również o obecność przed prokuraturą i wsparcie dla stacji oraz jej prezesa. W rozmowie z portalem Niezalezna.pl podkreślił, że „TV Republika jest dla wielu osób oknem na wolną myśl, dlatego należy jej bronić”. Dodał także, że wobec sytuacji Tomasza Sakiewicza czuje moralny obowiązek okazania solidarności.

Po zakończeniu przesłuchania przedstawiciel Prokuratury Krajowej – rzecznik Przemysław Nowak – podkreślili, że na razie nie ma planów stawiania zarzutów Tomaszowi Sakiewiczowi, jednak nie można wykluczyć takiego scenariusza w przyszłości.

