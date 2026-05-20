Sakiewicz uruchamia nowy projekt. W tle znane nazwiska z TV Republika

W środę 13 maja do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Nowy podmiot związany z telewizją Tomasza Sakiewicza zarejestrowano w Chełmie, gdzie organizowane koncerty sylwestrowe stacji. Sam Sakiewicz znalazł się we władzach nowej organizacji, a towarzyszy mu m.in. Michał Rachoń.

Chełm. Zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki

Jak wylicza portal Wirtualne Media, we władzach Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki oprócz Sakiewicza i Rachonia znajdziemy jeszcze Beatę Olechowską i Łukasza Kozłowskiego. Ta pierwsza jest współwłaścicielką uruchomionej pod koniec 2025 roku platformy e-commerce Goryla.pl, która powiązana jest z Republiką. W radzie nowego stowarzyszenia znalazła się też Joanna Jenerowicz, Izabela Woźny oraz Radosław Dobrzyński.

Do celów statutowych stowarzyszenia zaliczono m.in. „promowanie niezależności mediów we wszelkich formach: prasy, radia, portali internetowych itp., ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i telewizji internetowej”. Innym z celów ma być „pomoc dziennikarzom i innym osobom tworzącym media w wspieraniu niezależności mediów lub w zachowaniu wolności słowa, w tym udzielanie im pomocy prawnej i materialnej”.

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki stawia sobie także za cel „promowanie i animowanie niezależnej debaty publicznej, w szczególności angażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania na rzecz swoich regionów” oraz „kształcenie, promocję i wspieranie rozwoju liderów w sferze publicznej, społecznej i międzynarodowej”.

Do celów zaliczono również „edukację obywatelską i pomoc w kształceniu kadr w szczególności dla społeczności lokalnych w celu wspierania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony wolności”.

Wirtualne Media przypomniały, że w połowie 2024 roku uruchomiono już Fundację Republika. Założono też spółki z nazwami, które kojarzą się z fundacjami: Fundatorres i Transatlantic Foundation. Druga z nich wydała książkę Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza pod tytułem „Zgoda”.

Czytaj też:

TV Republika ujawniła wrażliwe dane. Szef MSWiA: Nie cofnie się przed żadnym świństwemCzytaj też:

Alarm za alarmem w TV Republika. Sakiewicz: To była zorganizowana akcja