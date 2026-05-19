TV Republika ujawniła wrażliwe dane. Szef MSWiA: Nie cofnie się przed żadnym świństwem

Telewizja Republika w swoich przekazach pokazuje wizerunek policjanta, który był z interwencją w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Na jednym z tzw. pasków można było przeczytać: „(Tu imię i nazwisko – red.), funkcjonariusz Kierwińskiego, złamał prawo. Skoordynowany atak reżimu Tuska na Republikę”.

Szef MSWiA reaguje na ruch Telewizji Republika. „Nie cofnie się przed żadnym świństwem”

Na działania wspomnianej stacji zareagował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Radiowęzeł PiS zwany Republiką nie cofnie się przed żadnym świństwem. Ujawnienie danych policjanta, to atak na policję i bezpieczeństwo. Sprawa trafi do sądu. Zero tolerancji dla tego typu hejterskich zachowań” – napisał Marcin Kierwiński na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Wcześniej głos zabrała także rzeczniczka MSWiA. „To nie jest dziennikarstwo. To nie jest telewizja. To zwykłe zaszczuwanie polskich policjantów, którzy codziennie ryzykują zdrowie i życie, wykonując swoją służbę. Telewizja Republika przekroczyła dziś kolejną granicę przyzwoitości, ujawniając dane funkcjonariusza. W związku z tym Polska Policja złoży zawiadomienie do sądu o ochronę dóbr osobistych” – napisała Karolina Gałecka.

Seria fałszywych alarmów. Policja reaguje

Kilka dni temu doszło do serii fałszywych alarmów, które skutkowały m.in. interwencją w mieszkaniu właściciela TV Republika. Policja prowadzi działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Jak podano w wydanym komunikacie, postępowanie ma charakter rozwojowy, funkcjonariusze kontynuują intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. „Materiały wskazują na to, że doszło do działań na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej” – czytamy.

Czytaj też:

TV Republika wydaje pieniądze ze zbiórki. Rachoń: Trwają intensywne testyCzytaj też:

Rachoń zaczepił konkurencję, dostał mocną kontrę. „Nędzna manipulacja”