TV Republika wydaje pieniądze ze zbiórki. Rachoń: Trwają intensywne testy

Jak podały Wirtualne Media, zbiórka 5,5 mln zł na wóz transmisyjny Telewizji Republika trwała od końca stycznia do 23 lipca 2025 r. Teraz Michał Rachoń przedstawił najnowsze informacje w sprawie. „Trwają intensywne testy i wybór technologii! Szanowni, tak jak obiecywałem: raport z kolejnego etapu budowy Wozu Transmisyjnego” – napisał dyrektor programowy stacji na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

TV Republika zorganizowała zbiórkę na wóz transmisyjny. Rachoń o szczegółach

„W zeszłym tygodniu wybieraliśmy konfigurację konkretnych modeli sprzętu. Po ich wyborze będziemy mogli zaplanować ostateczny rozkład mebli i rusztowań wewnątrz i rozpocząć ich montaż (zdjęcia na antenie kiedy montaż fizycznie się zacznie” – czytamy dalej.

„Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu szafy rakowej w końcowej części pojazdu, a więc realizator dźwięku siedzieć będzie w jednej przestrzeni z resztą ekipy. Uznaliśmy też, że dotel kierowcy (lub pasażera z przodu) będzie obrotowy i stanowić będzie również fotel wydawcy lub klipera” – przekazał Michał Rachoń.

Michał Rachoń do widzów Telewizji Republika: Bardzo dziękujemy za wsparcie

Dyrektor programowy Telewizji Republika szczegółowo opisał, jakie testy technologicznych rozwiązań zostały przeprowadzone, w tym dotyczące stołu wizyjnego, miksera wizji, toru kamerowego, czy liczby kamer i infrastruktury sygnałowej oraz audio. „Bardzo dziękujemy za wsparcie, dzięki niemu możemy razem budować #DomWolnegoSłowa” – podsumował Michał Rachoń. Do wpisu dołączył krótkie nagranie.

Kilka tygodni temu dyrektor programowy Telewizji Republika poinformował, że zostało złożone także zamówienie na drugi wóz. Jak dodał, będzie też trzeci, a szczegóły zostaną podane wkrótce.

