Nagłe wyjście posłanki PiS ze studia TVP. „Myślałem, że pani Anna Krupka przeprosi”

W piątek (15 maja) po południu media obiegła zaskakująca informacja – policja weszła do mieszkania prezesa Telewizji Republika. Miało to związek z fałszywymi alarmami, które otrzymywały w ostatnim czasie służby – funkcjonariusze mieli uczestniczyć w paru interwencjach, które dotyczyły nie tylko Tomasza Sakiewicza, ale także innych dziennikarzy jego stacji.

Sakiewicz twierdził, że policja miała siłą wtargnąć do jego mieszkania i m.in. skuć (włożyć kajdanki) jego asystentce. W lokalu redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” miało znajdować się „dziecko w zagrożeniu” – takie zawiadomienie otrzymać mieli mundurowi. W ocenie Sakiewicza policjanci „zachowywali się jak bandyci”. Na platformie X dziennikarz Tomasz Kalinowski udostępnił film, na którym widać funkcjonariuszy prowadzących czynności w mieszkaniu jego przełożonego.

Warszawska policja odniosła się do sprawy jeszcze tego samego dnia. „Policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. (...) Funkcjonariusze zastali w nim kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować z policjantami. Na czas wyjaśnienia sytuacji mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby [chodzi o asystentkę Sakiewicza – red.] kajdanki” – wytłumaczono na X. Jak ustalili mundurowi, „wiadomość o zagrożeniu czyjegoś życia była nieprawdziwa i najprawdopodobniej miała na celu wprowadzenie w błąd jej odbiorcy i służb ratunkowych”.



Anna Krupka wygłosiła oświadczenie i opuściła budynek TVP

Parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości – Anna Krupka – została zaproszona do studia TVP Info. Podczas programu „Forum” wyemitowany został fragment konferencji prasowej z udziałem przedstawiciela policji, który mówił o fałszywych powiadomieniach, jakie otrzymują służby. Zacytował on m.in treść zgłoszenia, które brzmiało bardzo niepokojąco. Chodziło o pokazanie, że interwencja służb miała sens i odbyła się zgodnie z procedurami.

Posłanka w międzyczasie wyszła – zostawiła bez pożegnania widzów Telewizji Polskiej. Tak o całym zajściu mówił prowadzący. – Bardzo żałuję, że pani Anna Krupka opuściła studio programu „Forum”, ponieważ – jak może państwo pamiętają – na samym początku wyraziła oburzenie z powodu skandalicznych działań wobec pana redaktora Sakiewicza, reprezentanta – jak podkreślała – „wielkiej i niezależnej telewizji”. (...) Myślałem, że pani Krupka po prostu zostanie i przeprosi za to, co powiedziała na samym początku, ale tak się nie stało – skomentował.

Co dokładnie powiedziała Anna Krupka przed pokazaniem fragm. konferencji policji? – Dzisiaj, bez nakazu i bez wylegitymowania się, funkcjonariusze wkroczyli do mieszkania prezesa największej, niezależnej, konserwatywnej stacji w Polsce i w Europie – TV Republika – i ta sytuacja pokazuje standardy obecnej władzy – oceniła.

