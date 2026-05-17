Niezwykła scena nad Morskim Okiem. TPN pokazał nagranie

Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie, na którym widać bobra odpoczywającego w wodach Morskiego Oka. Zwierzę pływało spokojnie w towarzystwie kaczek krzyżówek.

Choć informacje o obecności bobrów w tej części Tatr pojawiały się od lat, do tej pory nikt nie zdołał uchwycić zwierzęcia na nagraniu. Bobry prowadzą bowiem głównie nocny tryb życia i w ciągu dnia bardzo rzadko pokazują się ludziom.

„W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne, wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie, jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych” – napisali w mediach społecznościowych pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy opublikowali w sieci rzeczone nagranie.

Bobry w Tatrach. To rzadki widok

O tym, że bobry mieszkają w okolicach Morskiego Oka, informowano już kilka lat temu. Wcześniej odnajdywano ich żeremia między innymi w pobliżu szlaku prowadzącego do jeziora.

W 2022 roku pojawiły się informacje, że jeden z bobrów zginął po upadku ze Szpiglasowej Przełęczy. Późniejsze obserwacje pokazały jednak, że w okolicy mogło żyć więcej osobników. Już rok później ponownie zauważono świeże ślady bobrów i budowane przez nie żeremia.

Pierwsze oznaki ich działalności zaobserwowano w 2015 roku.

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów

Bobry należą do zwierząt wyjątkowo trudnych do obserwacji. Najczęściej o ich obecności świadczą tropy oraz charakterystycznie ścięte drzewa i gałęzie ze śladami po zębach.

Jak podkreślają pracownicy TPN, do tej pory jednego osobnika udało się zobaczyć na własne oczy jedynie pracownikom schroniska nad Morskim Okiem.

Przy okazji publikacji nagrania przyrodnicy przypomnieli również o zasadach obowiązujących w Tatrach. Zaapelowali do turystów o przestrzeganie nocnego zakazu poruszania się po szlakach.

„Naturalnym czasem aktywności tych zwierząt jest noc – przestrzegając nocnego zakazu poruszania się po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego, dbacie między innymi o nasze bobry” – dodali.

