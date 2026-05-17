Leśnicy zdradzili prosty sposób na kleszcze. Kosztuje kilka złotych

Kleszcze zaczynają być aktywne już na przełomie lutego oraz marca – jak temperatura nieco wzrośnie. Możemy je spotkać w lasach mieszanych, liściastych, gęstych zaroślach, a nawet na terenach trawiastych w parkach.

Co zrobić po przyjściu ze spaceru? Sposób leśników na kleszcze

Kleszcze stanowią zagrożenie dla człowieka, ponieważ ich ugryzienie może prowadzić do powstania groźnych chorób, m.in. boreliozy. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego od lat przypominają prosty sposób na to, jak sprawdzić, czy nie przynieśliśmy kleszczy na ubraniu. W tym celu używają rolki do czyszczenia ubrań. „Skuteczne i niedrogie” – podkreślają przedstawiciele parku.

Oprócz sprawdzenia odzieży należy też dokładnie przyjrzeć się całemu ciału. Pajęczaki mogą się przyczepić m.in. za uszami, w pachwinach, zgięciach stawów, a także na granicy włosów.

Jeśli zauważymy kleszcza na naszym ciele, należy go niezwłocznie usunąć. Należy to zrobić za pomocą pęsety, a po jego wyjęciu przemyć ranę wodą utlenioną. Co istotne, kleszcza należy chwycić tuż przy skórze, a następnie zdecydowanym ruchem pociągnąć go ku górze. Jeśli miejsce ugryzienia będzie wyglądać niepokojąco, należy zgłosić się do lekarza.

Co robić, aby uniknąć ugryzienia kleszcza?

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że wybierając się do miejsc, w których mogą występować kleszcze, należy zadbać o odpowiedni ubiór. Są to przede wszystkim: długie spodnie, bluzka z długim rękawem, a także buty zakrywające stopy. Istotne jest również, aby odzież przylegała do ciała. Warto też wybierać jasne ubrania, dzięki temu łatwiej będzie zauważyć na nich pajęczaki. Eksperci przypominają, aby korzystać też z odpowiednich preparatów, które odstraszają kleszcze.

