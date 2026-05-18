Kwaśniewski apeluje do Nawrockiego. Chce, by „zrezygnował z języka agresji” i „napaści na Tuska”

18 maja Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w programie „Gość Radia ZET” . W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wypowiedział się m.in. na temat obecnych stosunków między stroną prezydencką a rządem.

Kwaśniewski radzi Nawrockiemu zrezygnować z „języka agresji”

Były prezydent został zapytany, co dziś zrobiłby na miejscu Karola Nawrockiego.

– W tym chaosie, który ma miejsce, jest bardzo istotne, aby była współpraca głównych ośrodków władzy w Polsce. Jej nie ma i to jest nasza największa słabość, która również pozwala rozgrywać nas. Jeśli obóz prezydencki mówi jedno, a rządowy drugie i w sposób otwarty się nie znoszą, to jest to osłabienie polskiego potencjału bezpieczeństwa. To jest niewykorzystanie tego kapitału społecznego, który powinien, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa, być duży – uznał Kwaśniewski.

W ocenie polityka „dzisiaj każdy z obozów, czy prezydent, czy premier może liczyć na nieco około 50 proc. społeczeństwa. A nam dla spraw bezpieczeństwa potrzeba co najmniej 80 proc. Czyli trzeba się dogadywać” .

Zapytany o to, co teraz doradziłby Karolowi Nawrockiemu, odpowiedział:

– Zrezygnować z języka agresji, zrezygnować z codziennych napaści, przy każdej okazji, na premiera Tuska i na rząd. Rządowi też bym proponował: z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy występować wobec prezydenta. A jednocześnie stworzyć jakiś mechanizm konsultacji bardziej publicznych, mniej publicznych – powiedział Kwaśniewski.

– Jak słyszę ministrów z kancelarii prezydenta, to mam dziwne wrażenie, że oni mają przyzwolenie na te ataki na rząd. Za moich czasów tego nie było – dodał. Ja bym to ukrócił – podkreślił polityk.

Kwaśniewski o relacji z Millerem

Dziennikarz przypomniał jednocześnie „szorstką przyjaźń” , jaka była między byłym prezydentem a ówczesnym premierem Leszkiem Millerem. – To była moja szorstka przyjaźń, a nie moich ministrów. Oni mieli bardzo dobre relacje z premierem Millerem – zwrócił uwagę polityk.

– Jeżeli prezydent ma pewną niechęć do premiera, to źle, ale to jego sprawa. Powinien natomiast dać zakaz wszystkim harcownikom, czyli ministrom, żeby ten konflikt rozszerzali, bo to wymknie spod kontroli. Już się wymknęło – ocenił Kwaśniewski.

