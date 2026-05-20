Wałęsa ostro po bojkocie PiS w PE. „To była głupota polityczna”

Lech Wałęsa odpowiedział na zachowanie europosłów Prawa i Sprawiedliwości podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim, gdzie razem z Jerzym Buzkiem odebrał Order Zasługi. Na sali pojawiło się jedynie kilku przedstawicieli PiS. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz relacjonował, że politycy tej partii nie wstali w trakcie ceremonii wręczania odznaczeń.

Politycy PiS sprzeciwiali się przyznaniu wyróżnienia także byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Sam Wałęsa nie ukrywał rozczarowania reakcją części polskiej delegacji.

Lech Wałęsa o politykach PiS: Głupota polityczna, mogli mnie posłuchać

Były prezydent ocenił bojkot bardzo krytycznie.

— Współczuję tej głupoty. Gdyby posłuchali, to mogliby wiedzieć, co ja mam do powiedzenia. Mogliby się z tym zgodzić lub nie, ale bojkot był głupotą polityczną — powiedział Wałęsa.

Lech Wałęsa odniósł się także do sugestii polityków PiS, którzy apelowali, by nie przyjmował nagrody w Parlamencie Europejskim razem z Angelą Merkel. Jak stwierdził, nie potrzebuje politycznych doradców.

— Ja chodziłem własnymi drogami i będę chodził dalej — podkreślił były prezydent.

Lech Wałęsa wspomniał też o Viktorze Orbanie

W trakcie rozmowy Lech Wałęsa potwierdził również, że spotka się w Gdańsku z Peterem Magyarem, nowym premierem Węgier. Przy okazji odniósł się do byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana, w którym widział duży potencjał i którego wspierał politycznie wiele lat temu.

— Zawiodłem się. Nigdy nie przypuszczałem, że wyrośnie z niego człowiek, który nie rozumie, że trzeba dążyć do nowych rozwiązań w Europie i świecie — powiedział były prezydent.

Zdaniem Lecha Wałęsy Peter Magyar powinien dziś przekonywać Węgrów do gruntownych zmian i budowy nowego porządku politycznego w Europie.

