Wałęsa i Buzek w PE. Wręczono im wysokie odznaczenia

To wysokie odznaczenie Unii Europejskiej przyznaje się niewielu osobom osobom – tylko tym, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub za promowanie i obronę przez nie wartości zapisanych w Traktatach.

W gronie laureatów znalazł się były prezydent i noblista – Lech Wałęsa, a także były premier (a później szef Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012) – Jerzy Buzek.

„Dziś honorujemy tych, którzy budowali UE”

Na wstępie, przed uroczystym wręczeniem odznaczeń, na mównicy w głównej sali plenarnej w Strasburgu stanęła przewodnicząca PE – Roberta Metsola. – UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali – podkreśliła.

Wałęsa otrzymał tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, natomiast Buzek – tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Jeśli chodzi o pierwszego z nich, Ewa Kopacz – była szefowa rządu, a obecnie wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego – poinformowała zebranych, że został laureatem, ponieważ odegrał ważną rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce. Wskazała też na jego duży wkład w budowę demokracji czy na to, że angażował się w działania na rzecz integracji ojczyzny z członkami UE i NATO (krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego). Wałęsa podziękował. – Zależy mi na tym, aby Unia Europejska i pokolenie posolidarnościowe odniosły sukces – zaznaczył.

Jerzy Buzek „liderem integracji europejskiej”

Kopacz powiedziała też, dlaczego Prezydium PE zdecydowało się wręczyć odznaczenie byłemu Prezesowi Rady Ministrów. Wskazała, że gdy pełnił tę funkcję, jednocześnie cały czas działał na rzecz integracji Rzeczypospolitej z UE i NATO. Uznano go także „lidera integracji europejskiej”, gdy był przewodniczącym PE w okresie przejścia od traktatu z Nicei do traktatu z Lizbony. Wskazano ponadto, że jako szef „zreformował i wzmocnił PE”.

Po tym, jak odczytano imiona i nazwiska nagrodzonych Polaków, na sali rozlegały się gromkie brawa.

Czytaj też:

Plan awaryjny po wecie prezydenta ws. SAFE. Co dalej z ponad 7 mld zł?Czytaj też:

UE szykuje mocne uderzenie w import z Chin. Firmy mogą stanąć przed nowym obowiązkiem