Tusk wzruszony po spotkaniu z Magyarem. Padła wymowna deklaracja

– Peter, przyjacielu, jesteśmy wszyscy wzruszeni. Nie lubię patetycznych słów, ale twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do demokracji, ale także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie oraz na świecie, że demokracja, rządy prawa to nie są przegrane sprawy – mówił Donald Tusk tuż po spotkaniu z nowym premierem Węgier Peterem Magyarem.

– W Polsce masz nawet nie tyle co przyjaciół, ile wyznawców. Obaj dobrze wiemy, że jeśli ma się serce i wierzy we własny naród, to można pokonać własne zło. Nasze relacje polsko-węgierskie są tradycyjnie bardzo dobre, ale z małą przerwą. Nigdy nie ukrywałem, że ostatnie miesiące rządów Viktora Orbana były tragiczne, mieliśmy różny punkt widzenia na wiele spraw. Dzisiaj Peter Magyar jest gwarantem, że te słowa o tym, że „Polak, Węgier, dwa bratanki”, to nie jest tylko pusty slogan – dodał premier.

W trakcie konferencji prasowej Donald Tusk dodał, że rozmawiał z Peterem Magyarem o odnowieniu i wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej. – Jako oba narody mamy wspólne interesy, nie tylko ze względu na wspólne poglądy, ale przede wszystkim na nasze położenie geopolityczne. Zarówno Peter Magyar, jak i ja możemy powiedzieć bez kompleksów, że znamy Europę i możemy uczynić nasz region najważniejszym. Mamy Europie wiele od zaoferowania i możecie być pewni, że będą nas słuchać – podkreślał premier.

