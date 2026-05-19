Co z żołnierzami USA w Polsce? Nowe informacje od szefa MON

Z doniesień medialnych, w tym agencji Reuters i CNN, wynikało, że możliwy jest scenariusz, który zakłada wstrzymanie rotacji 4 tys. amerykańskich żołnierzy oraz plany ograniczenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Pojawiły się też spekulacje o potencjalnych zmianach w strukturze dowodzenia sił lądowych USA w Europie i Afryce.

Doniesienia te wywołały poruszenie. Do sprawy odniósł się m.in. Bartosz Grodecki. – W ocenie BBN doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski – przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pentagon przygotowuje nowy plan. Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce?

We wtorek 19 maja Władysław Kosiniak-Kamysz odbył rozmowę z Petem Hegsethem. O jej efektach szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski” – zapewnił we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone. Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak poinformował minister obrony narodowej, Pentagon przygotowuje nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. „Umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce” – podsumował szef MON.

Czytaj też:

Polacy chcą większej liczby żołnierzy USA. Gen. Polko: To nie da nam bezpieczeństwaCzytaj też:

Nawrocki nie zostawił suchej nitki na Tusku. „To była wielka głupota”