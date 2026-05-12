Sensacyjne ustalenia ws. Ziobry. Tak miała wyglądać tajna operacja

Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu.

Według źródeł RMF FM związanych z wymiarem sprawiedliwości, istnieją przesłanki sugerujące, że Zbigniew Ziobro mógł opuścić Europę poza oficjalnym obiegiem procedur. Jak przekazał reporter stacji, taki wyjazd nie miał odbyć się standardową drogą administracyjną, a kluczową rolę miały odegrać względy polityczne.

W przestrzeni publicznej pojawiły się również przypuszczenia dotyczące możliwej specjalnej akcji. Według tych doniesień polityk miał zostać przewieziony samochodem dyplomatycznym bezpośrednio na lotnisko, skąd — z pominięciem kontroli granicznej — mógł wejść na pokład specjalnego samolotu.

