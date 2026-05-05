TVN24 wyprzedził TV Republika. Wielka porażka TVP Info

Międzynarodowa grupa badawcza Nielsen Audience Measurement opublikowała najnowsze dane dotyczące oglądalności poszczególnych telewizji – za kwiecień 2026 roku.

Polsat zajął pierwsze miejsce, co przełożyło się na 7,28 proc. udziału. Jeśli natomiast chodzi o stacje, których rywalizacja przykuwa największą uwagę opinii publicznej – ponieważ jedna sympatyzuje z koalicją rządzącą, a druga z opozycją – jest zaskoczenie. Tym razem to TVN24 osiągnął niewielką przewagę nad TV Republika.

TVP Info dopiero na… 11. pozycji

Wskaźnik oglądalności (AMR) w przypadku Polsatu wyniósł ponad 410 tys., na drugim miejscu znalazł się TVN – ok. 401 tys. (i 7,13 proc. udziału). Stacja depcze więc po piętach konkurentowi. Na trzecim miejscu uplasowało się TVP2 – ponad 305,5 tys. AMR i 6,23 proc. udziału.

Poza podium jest TVP1 – 336,5 tys. (5,98 proc. udziału), TVN24 (ponad 315,5 tys. i 5,61 udziału), a następnie Telewizja Republika – ok. 300 tys. i udział na poziomie 5,33 proc.

Co zaskakujące, informacyjny kanał Telewizji Polskiej – TVP Info – znalazł się dopiero na 11. miejscu (TVN24 to miejsce piąte, a TV Republika – szóste). AMR w przypadku państwowej stacji wyniósł nieco ponad 108,5 tys. (1,93 proc. udziału).

Szef wydawców TV Republika wbił szpilę TVN24

Jarosław Olechowski – szef wydawców TV Republika – pogratulował konkurencji – TVN24. Przyznał, że stacji „udało się przebić” oglądalność telewizji, którą reprezentuje.

„Pracujemy nad tym, żeby to się więcej nie powtórzyło. Jak na razie w maju mamy bardzo dużą przewagę nad całą konkurencją. W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy szczyt kampanii przed wyborami prezydenckimi i cykl debat w Republice, które miały historycznie wysoką oglądalność. Dlatego pobicie tamtego rekordu jest bardzo trudne, ale mamy masę nowych pomysłów na ciekawe programy” – zapowiedział.

