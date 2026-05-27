Nowe oświadczenie majątkowe Trzaskowskiego. Jedna pozycja może zaskakiwać

Z dokumentu wynika, że włodarz stolicy wzbogacił się, gdy weźmiemy pod uwagę jego oświadczenie z 2024 r.

Oto najnowsze oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego. Prezydent ma kilka nieruchomości

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, który w 2025 roku startował w wyścigu po fotel prezydencki, wpisał w dokumencie aż 385,5 tys. zł oszczędności (w tym trzeci filar emerytalny). Są to pieniądze jego i jego małżonki. Oprócz tego ma środki w kilku obcych walutach (m.in. w euro czy dolarach), które, po przeliczeniu na PLN, dają ok. 482 tys. Stacja TVN24 przypomniała, że na koniec 2024 r. miał łącznie ok. 265 tys.

Włodarz Warszawy ma też trzy nieruchomości. To mieszkania o powierzchni: ok. 80, 100 i 40 mkw. Pierwsze warte 1,2 mln PLN, a drugie 1,3 mln. Zaś trzecie – 0,5 mln zł (jest to jednak odrębny majątek jego żony – Małgorzaty).

To nie koniec, bo ma ponadto działki. Jedna – o pow. ponad 3000 mkw. i druga, która jest majątkiem małżonki prezydenta – o pow. blisko 920 mkw. z domkiem letniskowym. Wartość pierwszej oszacował na ponad 99 tys. zł, a jeśli chodzi o drugą – wpisał 70 tys.

Polityk KO ma też stare auto czy antyki

Z tytułu pełnienia swojej funkcji Trzaskowski w 2025 r. zarobił ok. 225 tys. PLN. To nie jedyne jego dochody – za prawa autorskie od Stowarzyszenie Autorów ZAiKS otrzymał ponad 38 tys. zł, od Uniwersytetu Civitas za wykłady – bagatela 71 tys. (i 7,5 tys. PLN za prawa autorskie), od Związku Artystów Wykonawców „STOAART” – ok. 8 tys. zł, od Polskiego Radia za prawa autorskie – kolejne 98 tys. i od Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak (także za prawa autorskie) – ponad 31 tys. PLN.

Polityk KO jest posiadaczem samochodu osobowego z 2011 r. i antyków (spadek po rodzicach) – ich wartość oszacował na 10 tys. zł.

