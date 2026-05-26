Dziennikarz liczy na ułaskawienie od Nawrockiego. „Skandaliczny wyrok”

Kilka lat temu Duklanowski opublikował materiał prasowy o Tomaszu Grodzkim. Zarzucił mu, że jako lekarz miał przyjmować korzyści majątkowe. Poinformować mieli go o tym byli pacjenci oraz członkowie rodzin senatora – na takim materiale dowodowym bazował.

Za artykuł dziennikarz rozgłośni został skazany. Sąd Rejonowy w Warszawie wymierzył mu m.in. karę grzywny – przekazał mecenas Bartosz Lewandowski.

Dziennikarz liczy na akt łaski

„W 2019 roku redaktor Duklanowski był autorem materiału prasowego bazującego na informacjach od byłych pacjentów oraz członków ich rodzin, którzy wskazywali, że senator Grodzki oczekiwał i przyjmował korzyści majątkowe jako lekarz. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pomimo przesłuchania bardzo wielu świadków przekazujących uprzednio relacje dziennikarzowi (i którzy potwierdziły te okoliczności także w toku śledztwa w Prokuraturze), skazał red. Duklanowskiego, wymierzając m.in. karę grzywny” – poinformował na platformie X obrońca dziennikarza.

Na tym etapie Duklanowski może zwrócić się już jedynie do głowy państwa z prośbą o ułaskawienie.

„Działając jako obrońca zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o ułaskawienie mojego Mandanta w związku ze skazaniem go za zniesławienie senatora Grodzkiego” – przekazał na X.

Wyrok sądu jest „skandaliczny” w ocenie dziennikarza

Głos ws. zabrał także sam Duklanowski.

„Zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o ułaskawienie od skandalicznego wyroku” – napisał na X. W jego opinii „wyrok skazujący za ujawnianie korupcji Tomasza Grodzkiego ma charakter represji politycznej”. „Jest skandaliczny, niesprawiedliwy i zakłamujący prawdę” – podkreślił dziennikarz.

„Na przełomie 2019 i 2020 roku zgłosiły się do mnie dziesiątki osób twierdzących, że ówczesny marszałek Senatu Tomasz Grodzki przyjmował łapówki w zamian za przeprowadzanie operacji w szpitalu Szczecin–Zdunowo, gdzie był wcześniej ordynatorem, a następnie dyrektorem. Relacje byłych pacjentów i ich rodzin opublikowałem na łamach «Gazety Polskiej» oraz w Radiu Szczecin” – przypomniał.

