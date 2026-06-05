Dowódca brygady WOT z poważnymi zarzutami. Jest oficjalna reakcja

Dowódca radomskiej 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Witold B. usłyszał zarzuty. – Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania – powiedział Piotr Skiba.

– Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustwa, osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania. Na tym etapie szerzej nie informujemy o szczegółach sprawy. Planowane są jeszcze w drugiej połowie czerwca czynności procesowe z podejrzanym – mówił w rozmowie z Radiem Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Witold B. wyłudzał niezależne mu świadczenia? Rzecznik WOT o sprawie dowódcy 6 MBOT

Witold B. dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został w 2021 roku. Z oświadczenia pełniącego obowiązki rzecznika prasowego WOT majora Rafała Rylicha wynika, że decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 26 maja oficer został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania. Sprawą zajmuje się 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi dalsze czynności procesowe.

Padło zapewnienie, że WOT „współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy”. „Ze względu na dobro postępowania oraz trwające czynności procesowe nie będziemy na obecnym etapie udzielać dodatkowych informacji. Szczegółowe pytania dotyczące prowadzonych czynności prosimy kierować do prokuratury prowadzącej sprawę” – podsumowano.

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