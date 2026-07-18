Posłanki PSL odchodzą z rady przy prezydencie. „Pokłady dobrej woli się wyczerpały”

Posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska opuszczają Radę Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie „Fakty po Faktach” TVN24. – Zarówno poseł Pasławska, jak i poseł Nowogórska odchodzą z tej rady. Pokłady dobrej woli się wyczerpały – oświadczył polityk PSL.

Jak tłumaczył, ludowcy chcieli wykorzystać wszystkie możliwości przekonania Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Nad przygotowaniem kompromisowych przepisów pracowały między innymi Urszula Pasławska oraz ministra Katarzyna Kotula z Lewicy.

Zgorzelski krytykuje prezydenckie weto

Zgorzelski ocenił, że decyzja prezydenta jest porażką jego samego oraz jego współpracowników. Jego zdaniem Pałac Prezydencki „nie stanął na wysokości zadania” wobec blisko trzech milionów obywateli żyjących w związkach nieformalnych.

Ustawa umożliwiała dwóm pełnoletnim osobom zawarcie przed notariuszem umowy regulującej między innymi kwestie majątkowe, obowiązek alimentacyjny, dostęp do informacji medycznej, prawo do mieszkania oraz organizację pochówku.

Karol Nawrocki zawetował przepisy, argumentując, że tworzyłyby instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogłyby naruszać jego konstytucyjnie chroniony status jako związku kobiety i mężczyzny.

Rada Parlamentarzystów została powołana 9 stycznia 2026 roku jako gremium konsultacyjno-doradcze. Przed rezygnacją posłanek PSL liczyła siedem osób. Po ich odejściu pozostaną w niej Marcin Horała, Paulina Matysiak, Grzegorz Płaczek, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Witold Tumanowicz.

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