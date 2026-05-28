Prawica grzmi po decyzji Zełenskiego. „Plucie w twarz”

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski dekretem z 26 maja zdecydował o nadaniu honorowej nazwy Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Zbrojnych Ukrainy. Będzie ona nosiła imię „bohaterów UPA”. Uargumentowano to „przywróceniem historycznych tradycji armii narodowej, biorąc pod uwagę wzorowe wykonanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości” kraju. Decyzja wywołała szereg komentarzy w Polsce.

O „skandalu, skrajnej niewdzięczności i hańbiącym sygnale” napisał w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek. „Ambasador Ukrainy powinien zostać natychmiast wezwany do MSZ, gdzie polskie władze muszą zażądać jednoznacznych wyjaśnień i wycofania się z tej decyzji. Jeśli Zełenski nie cofnie tego skandalicznego gestu, Polska powinna przejść od dyplomatycznych komunikatów do realnych działań politycznych i konsekwencji w relacjach bilateralnych” – stwierdził wiceprezes PiS.

Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię „bohaterów UPA”. Oburzenie w Polsce

Zdaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera mowa także o ograniczeniu wsparcia dla Ukrainy. O „policzku dla Polski” wspomniał Jacek Sasin. „Żądamy natychmiastowego wycofania tej decyzji. Bez tego nie będzie mowy o normalnych relacjach. Ambasador Ukrainy natychmiast na dywanik do MSZ. Czas na twardą rewizję stosunków z Kijowem. Koniec pobłażania” – apelował polityk PiS.

„Polacy otworzyli serca i domy, kiedy Ukrainę napadł Putin. Jednak nasza solidarność nie oznacza i nigdy nie będzie oznaczać zgody na gloryfikację UPA i katów Wołynia. Prawda historyczna to fundament. Dobro i wspaniałomyślność mają swoje granice, jeśli ktoś nimi gardzi” – skomentowała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Marlena Maląg. Jej partyjny kolega z PE Bogdan Rzońca dopytywał szefa MSZ, czy „ambasadora Ukrainy wezwano już w celu wyjaśnienia tego skandalu?”.

Leszek Miller ocenił, że decyzja Zełenskiego to „otwarte plucie w twarz każdemu Polakowi”, którego rodzina to ofiary rzezi wołyńskiej. Były premier podkreślił, że „czuje obrzydzenie i palący wstyd za tych wszystkich, którzy to będą bagatelizować”. „Domagam się, aby prezydent Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego” – podsumował były szef polskiego rządu.

