Szokujące odkrycie na Wołyniu. Trafili na to już pierwszego dnia

Podczas pierwszego dnia prac poszukiwawczych na terenie Ukrainy – w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej – natrafiono na szczątki ofiar zbrodni z 1943 roku.

Nieznana zbiorowa mogiła

„Na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 roku dokonali zbiorowego mordu na Polakach, odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne” – wyjaśnił IPN.

Jak zaznaczono, na tym etapie trudno określić dokładne rozmiary znaleziska, jednak wszystko wskazuje na to, że jest to kolejna zbiorowa mogiła.

Ekshumacje ofiar zbrodni z 1943 roku

IPN zaznaczył, że do tej pory w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przeprowadzono trzy etapy badań archeologiczno-ekshumacyjnych, dzięki którym odnaleziono szczątki 674 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały OUN-UPA (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Powstańczej Armii).

Pierwsze działania podjęto w 1992 roku z inicjatywy rodzin ofiar oraz Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Wówczas wydobyto szczątki co najmniej 323 osób, które następnie uroczyście pochowano na cmentarzu w Ostrówkach.

Kolejne prace odbyły się w 2011 roku, kiedy polscy i ukraińscy badacze, wspierani przez wolontariuszy z Ochotniczego Hufca Pracy, odnaleźli szczątki minimum 317 osób w pięciu mogiłach.

W 2015 roku odkryto następne miejsca pochówku – w tym zbiorową mogiłę 33 osób w Ostrówkach oraz pojedynczy grób kobiety w Woli Ostrowieckiej.

W rzezi wołyńskiej zginęły dziesiątki tysięcy Polaków

Obszar Wołynia, dziś zlokalizowany między innymi w ukraińskich obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim, jest symbolem tragicznych wydarzeń z lat 1943-1945, określanymi mianem rzezi wołyńskiej.

Jak wynika z szacunków, w wyniku masowych mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów zginęło od 40 do nawet 100 tysięcy Polaków.

Ukraiński odpowiednik IPN poinformował, że obecne prace potrwają do 1 maja 2026 roku. „Tragiczne karty wspólnej historii obu narodów XX wieku pozostają wrażliwe dla Polaków i Ukraińców. Jednocześnie konsekwentny i odpowiedzialny dialog w tych kwestiach jest gwarancją godnego uczczenia pamięci ofiar” – podkreślono w komunikacie.

