Sztab Generalny reaguje po burzy w sieci. Chodzi o salut przy hymnie Ukrainy

W mediach społecznościowych pewną popularność zyskało nagranie, na którym widać dwóch żołnierzy polskich i dwóch ukraińskich. 24 lutego wspólnie brali oni udział w uroczystościach przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie. Chodziło o uczczenie pamięci ofiar rosyjskiej napaści na naszych wschodnich sąsiadów w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny.

Polscy żołnierze i hymn Ukrainy. Żywa reakcja internautów

Internauci oburzyli się na widok polskich wojskowych, którzy salutowali podczas odgrywania hymnu Ukrainy. Ich koledzy w tym czasie wciągali ukraińską flagę na masz, obok zamontowanej wcześniej polskiej flagi. W sieci pojawiło się wiele przykrych komentarzy, w tym nawet oskarżenia o zdradę, czy hasła „hańba” i „ściągnąć mundury”.

Zwalczający dezinformację dziennikarze portalu Konkret24 szybko znaleźli stosowne zapisy w Regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego z 2024 roku. Mówi on, że żołnierz oddaje honory podczas oficjalnego grania hymnu RP oraz innego państwa. Regulamin wyjaśnia nawet, że tego typu honory to nie tylko wyraz szacunku dla tradycji i symboli narodowych i wojskowych, ale również oznaka koleżeństwa z sojuszniczymi żołnierzami, dowód dobrego wychowania, dyscypliny i spoistości armii.

Wojsko odpowiada na burzę w sieci

Rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak potwierdził ustalenia redakcji Konkret24. „Zachowanie żołnierzy Wojska Polskiego podczas uroczystości w Lublinie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami polskiego ceremoniału wojskowego” – podkreślał. Co więcej, obowiązek oddania honorów symbolom innego państwa nie zależał nawet od obecności jego żołnierzy.

„Wynika on z charakteru uroczystości oraz faktu prezentowania symboli państwowych. W przypadku uroczystości międzynarodowych żołnierze oddają honory zarówno własnym, jak i zagranicznym symbolom państwowym – niezależnie od tego, czy delegacja danego państwa jest obecna” – wyjaśniał wojskowy.

Płk. Pietrzak zaznaczył przy tym, że taka sama zasada obowiązuje również drugą stronę. Podczas uroczystości w Polsce goszczący tu żołnierze z zagranicy oddają honory w trakcie odgrywania hymnu Polski i podnoszenia biało-czerwonej flagi.

