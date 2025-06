Gwarancje Ukrainy to jedyna solidna ochrona dla Polski i Europy? Były szef MSZ Litwy już to wie

The Armed Forces of Ukraine

Litwini czują rosnące zagrożenie ze strony Rosji, dlatego próbują odwrócić jałową debatę nad udzieleniem przez NATO gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. A co, jeśli w naszej części Europy jedyną solidną gwarancją ochrony przed rosyjską agresją jest właśnie Ukraina, jedyny dziś kraj, zdolny nie tylko do obrony przez Moskwą, ale także do skutecznych uderzeń w samo serce potencjału atomowego Rosji?

„Chciałbym, żeby mój kraj otrzymał gwarancje bezpieczeństwa od Ukrainy. Byłbym spokojniejszy, gdybym wiedział, że w razie rosyjskiego ataku, Ukraińcy będą walczyć razem z nami i zabezpieczać tę część Europy” – pisze Gabriellius Landsbergis, były szef dyplomacji Litwy. Jeden z najbardziej zaangażowanych w pobudzanie europejskiej gotowości do obrony przed Rosją polityków w UE stara się w ten sposób odwrócić niekończącą się debatę na temat tego, czy NATO jest gotowe udzielić ochrony Ukrainie. Z punktu widzenia Litwy, wystawionej – podobnie zresztą, jak Polska – na niebezpieczeństwo bezpośredniego uderzenia ze strony Rosji, Ukraina wydaje się być równie cennym, jeśli nie cenniejszym sojusznikiem, niż pogrążony w debacie na temat finansowania zbrojeń Sojusz. To zaś oznacza, że kraj, który skutecznie i w dużej mierze samodzielnie stawia opór rosyjskiej agresji powinien być przez Europejczyków traktowany jako bezcenny nabytek, a nie obciążenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Landsbergis zwraca uwagę, że NATO ciągle znajduje się na etapie uświadamiania sobie powagi rosyjskiego zagrożenia. A Putin nie będzie przecież bezczynnie czekać, aż sojusznicy uzgodnią wzrost wydatków na zbrojenia i wprowadzą te plany w życie. Jeśli miałby nas atakować, to teraz, gdy Sojusz nie jest jeszcze gotowy do zdecydowanej reakcji. Kraje graniczące bezpośrednio z Rosją i Białorusią, takie jak np, Litwa, ale także Polska, powinny w równym stopniu liczyć na NATO, jak i na ukraińską pomoc wojskową w razie wojny.