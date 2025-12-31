Kto okaże się genialnym strategiem, a kto z hukiem wyleci z rządu? To może czekać polskich polityków w 2026 roku
Dodano: 
Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło: X / Sejm RP
Wchodzimy w 2026 rok, który – według kart tarota i numerologii – może być czasem gwałtownych zwrotów akcji, narodzin nowych liderów i ostrej walki o wpływy. Anna Świerczewska, znana tarocistka i astropsycholożka, analizuje dla „Wprost” układ planet i kart dla najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej.

Polska jako „Słońce Europy”

Suma cyfr roku 2026 daje numerologiczną jedynkę. Jak wyjaśnia Anna Świerczewska, to symbol początku, innowacji i potężnego indywidualizmu. – Na niebie jest tylko jedno słońce, dlatego każdy kraj będzie chciał teraz dominować. Polska poczuje swoją siłę i zacznie bardzo wyraźnie akcentować swoją rolę jako centrum Europy – tłumaczy tarocistka.

Choć niejeden polityk wieszczył już rozpad Unii Europejskiej, a niektórzy z nich chcieliby wyjścia Polski z UE, karty mówią co innego. Według tarocistki, wspólnota będzie dążyć do przywództwa w opozycji do USA, co może rodzić konflikty na linii Bruksela-Waszyngton. – Polska w tym układzie będzie musiała wykazać się niezwykłą zręcznością – mówi Anna Świerczewska. Natomiast kluczową datą będzie 12 sierpnia 2026 roku.

