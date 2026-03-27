Skandal pedofilski i zoofilski w Kłodzku. Wipler: Chcę usłyszeć od premiera zapewnienie

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Posłowie przyjęli zapowiadany przez premiera pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Politycy PiS uważają jednak, że pomysł jest spóźniony i Polacy stracili przez to ponad 2 mld zł. Myśli pan podobnie?

Przemysław Wipler: Mój entuzjazm jest połowiczny, ponieważ kwestie VAT-u są odczuwalne pozytywnie wyłącznie przez obywateli. Natomiast same zmiany w tym podatku – przy jednoczesnym braku obniżki akcyzy – to coś, czego nie odczują na przykład przedsiębiorcy, bo oni ten VAT od paliwa i tak sobie odliczają. Fakt, że nie obniżono poważniej akcyzy i że wykonano na niej tak mały ruch, przekłada się na zaledwie dwadzieścia kilka groszy na litrze paliwa. Dzieje się to w sytuacji, w której cena paliwa wzrosła przecież o ponad dwa złote. To jest właściwa miara problemu. Ktoś mówi: „OK, miałem 23 proc. VAT-u od dodatkowych dwóch złotych, a teraz oddam wam ułameczek tego na krótki czas”. Pytanie tylko, jak krótki?

Czy pana zdaniem prezydent błyskawicznie podpisze ustawę, by Polacy na święta mieli tańszą benzynę?