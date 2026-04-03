Poseł KO w przebraniu kociej pokojówki? Internauci nabierają się na oczywistego „fejka”

Portal Demagog zwrócił uwagę na rozchodzące się w mediach społecznościowych zdjęcie, które rzekomo przedstawiać ma posła Franciszka Sterczewskiego z Koalicji Obywatelskiej. Widzimy na nim mężczyznę z kocim ogonem, który ma nałożone na głowę sztuczne kocie uszy. Cały ubrany jest w kusy strój pokojówki, a na nogach ma zakolanówki z kocimi łapkami.

Poseł Sterczewski w stroju pokojówki? To ordynarny „fejk”

Z pewnej odległości bohater zdjęcia być może faktycznie przypomina nieco polskiego polityka. Bliższa obserwacja pozwala jednak bez trudu dostrzec, że jest to kompletnie inna osoba. Jak ustalili fact-checkerzy z Demagoga, wyszukiwanie grafiką prowadzi do instagramowego profilu celebryty Daniela Jarsona.

Co więcej, zdjęcie Jarsona w stroju kota także jest przeróbką. Demagog ustalił to przy pomocy narzędzia Hive.Ai, które na 99 proc. potwierdziło manipulację, do której wykorzystano chatbota Googla – Gemini. „Narzędzie SynthID wykryło, że przynajmniej część tego obrazu została zmodyfikowana lub wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji Google” – podało Gemini w odpowiedzi na pytanie polskich dziennikarzy.

Internauci nie sprawdzają. Powielają „fejka”, godzącego w posła

Tymczasem w sieci polskojęzyczne komentarze przypisują fotografię wspomnianemu posłowi KO. Na Facebooku i X polityk jest ostro krytykowany w oparciu o fałszywe przesłanki. „Poseł Peło Franek Sterczewski. Ten co z torbą z Ikei na granicy polsko-białoruskiej biegał…” – czytamy w jednym z wpisów. Pojawiają się też bezpodstawne oskarżenia związane z aferą pedofilską w Kłodzku, w którą zamieszana była Kamila W., należąca dawniej do struktur Platformy Obywatelskiej.

Zdjęcie z rzekomym posłem w jednym tylko przypadku podano dalej blisko 2 tysiące razy. Liczni komentujący sprawiają wrażenie przekonanych, że mają do czynienia z prawdziwym zdjęciem, faktycznie przedstawiającym posłem. Ewentualnie obojętna jest im prawda i podają dalej materiał, który uderza w nielubianego przez nich polityka. „I właśnie takie śmieci rządzą aktualnie Polską” – brzmi jeden z komentarzy, cytowanych przez Demagoga.

