Mundurowi mają dość. List do Tuska i zapowiedź olbrzymiego protestu

W rządzie trwają prace nad zmianą w wypłatach dodatków mieszkaniowych. Kwestia ta oburza przede wszystkim przedstawicieli Straży Więziennej, którzy dopiero przed kilkoma miesiącami wynegocjowali z władzą porozumienie w tej kwestii. Podkreślają, że postulowana zmiana warunków stanowi bardzo zły sygnał dla funkcjonariuszy.

Służba Więzienna zapowiada protest. Pisze do Donalda Tuska

W liście do Donalda Tuska przedstawiciele związków zawodowych w Służbie Więziennej ostrzegają, że proponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia atrakcyjności służby i motywacji do pozostania w niej. Jak wyliczyli, 16 tys. pracowników skończy przez nie z wypłatami obniżonymi średnio o 300 zł miesięcznie.

„Trudno oczekiwać pełnego zaangażowania i stabilności kadrowej tam, gdzie funkcjonariusze odnoszą uzasadnione wrażenie, że są stale traktowani gorzej niż ich koledzy z innych formacji mundurowych” – podkreślali w liście do premiera Donalda Tuska, żądając natychmiastowego wycofania się z kontrowersyjnych prac. Domagali się również rzeczywistego dialogu przed zmianami, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych we wszystkich służbach mundurowych oraz „adekwatnych rozwiązań modernizacyjnych”.

Służba Więzienna będzie protestować w Warszawie

Szef Solidarności więzienników Andrzej Kołodziejski we wcześniejszej rozmowie z RMF FM podkreślił, że obecne stawki były efektem długich negocjacji. Zaznacza też, że część funkcjonariuszy podejmowała decyzje finansowe, w tym kredytowe, zakładając utrzymanie dodatku na obecnym poziomie.

Na 10 sierpnia funkcjonariusze Służby Więziennej zapowiedzieli manifestację w Warszawie. Pojawią się przed siedzibą Ministerstwa Finansów. Związki zawodowe apelują o pilną analizę sprawy i równe traktowanie wszystkich służb mundurowych.

Kolejny wiceminister Ziobry z zarzutami. Tym razem w sprawie Służby Więziennej

