Szturm TV Republika na budynek prokuratury. Ewa Wrzosek wkracza do gry

W środę 20 maja w Prokuraturze Krajowej odbyło się przesłuchanie prezesa TV Republika. Przed budynkiem PK znaleźli się zwolennicy Tomasza Sakiewicza oraz posłowie PiS. „Mimo obstrukcji prokuratora-uzurpatora i Służby Więziennej chroniącej budynek wdarliśmy się do środka” – relacjonowała w mediach społecznościowych Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

„Mnóstwo ochrony, zatrzymane celowe windy, walka przy wejściu, konieczność forsowania sposobem bramki, bieg po schodach – takie atrakcje czekały na posłów gdy chcieliśmy przeprowadzić kontrolę poselska w Prokuraturze Krajowej podczas przesłuchania red. Tomasza Sakiewicza!” – dodała posłanka Prawa i Sprawiedliwości w kolejnym wpisie. Na miejscy był również jej partyjny kolega Jan Mosiński. Politykom towarzyszyła Telewizja Republika.

Siłowe wejście TV Republika do budynku PK podczas przesłuchania prezesa Tomasza Sakiewicza

Oko.press podało, że posłowie PiS powołali się na chroniący ich immunitet. Z kolei pracownicy TV Republika „przeskakiwali lub przeciskali się przez bramki wejściowe do strefy chronionej”. „Nie mieli przepustek i kart magnetycznych, które otwierają bramki. Nikt ich nie zatrzymał. Nie interweniowała chroniąca budynek Służba Więzienna. Nie wezwano na interwencję policji, choć ta stała pod budynkiem” – czytamy.

Pracownicy stacji Sakiewicza zaglądali także do pomieszczeń, zaczepiali pracowników, oraz chodzili po korytarzach i piętrach. Próbowali m.in. wejść do gabinetu Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, co im się nie udało z uwagi na zablokowane drzwi. W akcję włączył się też zastępca Prokuratora Generalnego Tomasz Janeczek, za co dzień później został zawieszony przez Waldemara Żurka.

TV Republika i posłowie PiS wdarli się do Prokuratury Krajowej. Ewa Wrzosek zbada sprawę

Śledztwo w tej sprawie poprowadzi dwuosobowy zespół śledczy z Ewą Wrzosek na czele. Minister sprawiedliwości ma traktować sprawę priorytetowo, bo „ośmieszono Prokuraturę Krajową i podważono jej autorytet”. Korneluk ocenił, że doszło do „naruszenia zasad etyki poselskiej”, czego oprócz dwójki wspomnianych wcześniej polityków mieli się też dopuścić Krzysztof Lipiec, Maciej Małecki i Andrzej Śliwka. PK rozważa złożenie zawiadomienia na TV Republika do KRRiT.

