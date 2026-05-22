Wpuścił TV Republika do Prokuratury Krajowej. Zdecydowana reakcja Żurka

W piątek 22 maja minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił swoją decyzję w sprawie prok. Tomasza Janeczka. Postanowił zawiesić zastępcę Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych.

TV Republika w siedzibie Prokuratury Krajowej

Prok. Janeczkowi zarzuca się, że w 20 maja w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie „naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz procedury wejścia do budynku związane z rejestracją wizyt, kontrolą bagażu, w tym kontrolą pirotechniczną, oraz obowiązkiem nadzoru nad osobami przebywającymi w siedzibie Prokuratury Krajowej”.

Jak podaje w komunikacie prokuratura, „używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do strefy ochronnej siedziby Prokuratury Krajowej (...) osoby, które w sposób nieuprawniony (...) pracowników TV Republika w osobach: Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom”.

Dodatkowo prok. Janeczek udzielił kontrowersyjnego wywiadu pracownikowi TV Republika w siedzibie prokuratury. – Ze Zbigniewem Ziobro się nie udało, to trzeba się wziąć za żonę ministra i za stację Republika. (...) to mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż krypto dyktaturą, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktaturą – mówił urzędnik.

Minister Żurek zawiesił prokuratora

„Zachowanie prokuratora Tomasza Janeczka może wskazywać na brak poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury, a także na naruszenie godności urzędu oraz podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora” – czytamy w komunikacie.

Swoją decyzję skomentował też sam minister Żurek. „To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje” – pisał.

