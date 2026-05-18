Sławomir Mentzen straci immunitet? „Zobaczcie jak powoli i dziadowsko działa państwo”
Sławomir Mentzen z odpaloną racą na Marszu Niepodległości Źródło: X / Konfederacja
Sławomir Mentzen podkreślił, że nie ma zamiaru zrzekać się immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Zdaniem lider Konfederacji „ten przepis jest głupi”.

„W końcu się doczekałem. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mi immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu” – napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen. Zdaniem lidera Konfederacji „jeżeli immunitet ma jakikolwiek sens, to nie po to, żeby chronić wałkarzy, aferzystów i piratów drogowych”.

Według Mentzena celem immunitetu powinna być „ochrona opozycji podczas działalności politycznej, takiej jak odpalenie racy na tle tego transparentu”. „Zobaczcie też jak powoli i dziadowsko działa nasze państwo. Racę odpaliłem 11 listopada 2025 r. Komendant Główny Policji wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka dopiero 20 marca 2026 r”. – zauważył polityk Konfederacji.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości. Lider Konfederacji straci immunitet?

„Żurkowi zajęło ponad miesiąc przekazanie pisma do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wysłał je 23 kwietnia, a Czarzasty przekazał je mi 12 maja. Dzisiaj je otrzymałem. Niesamowicie wolno idzie naszej biurokracji przekładanie papierków z kupki na kupkę” – kontynuował Mentzen. Lider Konfederacji dodał, że skoro „tyle czasu zajmuje przekazanie korespondencji, to się nie dziwi, że Zbigniew Ziobro uciekł do USA”.

„Ruszacie się jak muchy w smole i dziwicie się jeszcze, że rozliczenia wam nie idą. Jeżeli w tak prostej sprawie potrzebujecie 7 miesięcy na skierowanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu, to poważnych spraw w dwie kadencje nie zdążycie zamknąć” – podsumował Mentzen. Podczas Marszu Niepodległości 2025 policja podjęła interwencję wobec 91 osób w związku z zakazem noszenia, przemieszczenia i używania wyrobów pirotechnicznych.

