Nowy kandydat na sędziego TK. Zgłosi go klub KO

Prof. Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W środowisku znany jest jako autor licznych ekspertyz w temacie problemów konstytucyjnych. Przed pięcioma laty ówczesna opozycja rekomendowała go jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz także miałby go zgłosić klub Koalicji Obywatelskiej.

7 sędzia obecnej koalicji w TK. Ujawniono nazwisko kandydata

Wspomniany konstytucjonalisty może być już siódmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym przez obecnie rządzących. RMF FM twierdzi, że prof. Patyra został niemal jednogłośnie poparty w wewnętrznym głosowaniu posłów Koalicji Obywatelskiej.

W TK Sławomir Patyra miałby objąć miejsce, które z końcem czerwca zwolni po 9 latach Andrzej Zielonacki. Kandydatów na zwalniane miejsce należy zgłaszać 30 dni przed upływem kadencji. Termin ten upływa z końcem obecnego tygodnia, wkrótce więc powinniśmy oficjalnie poznać kandydata większości rządzącej.

Tym razem koalicja 15 października ma nadzieje na uniknięcie kontrowersji. Dochowując wszystkich procedur, rządzący chcą uniknąć zarzutów ze strony Kancelarii Prezydenta, którzy mówili ostatnio, że nie wiadomo, na czyje miejsce wybierani są kandydaci i kiedy mają zacząć kadencję.

W 2026 roku 6 nowych sędziów TK

Od grudnia 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich było sześć wakatów. W trakcie bloku głosowań w piątek 13 marca Sejm zadecydował o zmianach w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nowo wybranych członków TK znaleźli się:

dr Krystian Markiewicz (sędzia, obecny szef komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS)

dr Maciej Taborowski (prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN)

dr hab. Marcin Dziurda (prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego)

Anna Korwin-Piotrowska (prezes Sądu Okręgowego w Opolu)

dr Magdalena Bentkowska (adwokatka)

dr hab. Dariusz Szostek (prof. Uniwersytetu Śląskiego)

Czytaj też:

ETPC działa ws. Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja dotyczy nowych sędziówCzytaj też:

Jak prezydent bawi się państwem. Rada Nowej Konstytucji z błędami na starcie