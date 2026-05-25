Oburzenie po słowach prezentera prawicowej stacji. „Został poproszony, aby ich więcej nie używał”

W piątek 15 maja Sejm wybrał 15 nowych członków KRS. 13 osób było rekomendowanych przez koalicję rządzącą, a po jednym z PiS i Konfederacji. W ubiegłą środę 13 wybranych sędziów, rekomendowanych przez koalicję rządzącą chciało się spotkać z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu. Czworo z sześciu sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania. Sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa chcieli się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja ich kolegów z TK.

– Dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym ta tłuszcza, ja bym powiedział nawet „bydło konstytucyjne”, być może to są daleko idące słowa, ale 13 pseudoczłonków KRS-u, nielegalnie wybranego ostatnio przez Sejm, chciało dziś wtargnąć rzekomo „na spotkanie” z tymi „koczownikami” czterema, którzy siedzą w bibliotece TK. Prezes Święczkowski powiedział jasno: Trybunał nie jest miejscem organizowania sobie jakichś prywatnych spotkań, popijawek przy kawie – ocenił sprawę prezenter wPolsce24.

Szymon Szereda z wPolsce24 nazwał sędziów KRS „bydłem konstytucyjnym”

Wypowiedź wywołała oburzenie internautów. „Sformułowanie, które przytoczyłem, nie odnosiło się personalnie do żadnych osób ani grup. Zwrot ‘bydło konstytucyjne’ został użyty jako parafraza potocznego określenia ‘robić bydło’/’robienie bydła’ rozumianego jako wywoływanie chaosu i w mojej wypowiedzi odnosił się on do sytuacji związanej z brakiem poszanowania Konstytucji RP przez obecną większość rządzącą, a nie do konkretnych osób” – tłumaczył się w sieci Szymon Szereda.

„Jeżeli jednak ktoś odebrał te słowa opacznie, przepraszam za taką interpretację. Moją intencją była krytyka określonych działań i sytuacji politycznej opisanej w ten sposób, a nie kogokolwiek personalnie” – dodał pracownik wPolsce24. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami KRRiT zaznaczyła, że „nie otrzymała skarg w tej sprawie”. – Przeprosił, został poproszony, by nie używał więcej takich sformułowań – skomentował z kolei Jacek Karnowski, członek zarządu Fratrii, nadawcy stacji.

