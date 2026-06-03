Znana dziennikarka żąda deportacji Ukraińca. Wyłowił wielkiego suma

Przypomnijmy, w minioną sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kilku mężczyzn wyłowiło z jeziora na warszawskim Gocławiu suma o długości ponad 170 cm, a następnie wrzuciło rybę do bagażnika samochodu, mimo sprzeciwu świadków.

W związku ze sprawą we wtorek 2 czerwca zatrzymano 57-letniego Ukraińca. „Aktualnie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego dokładnie wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, gromadzą materiał dowodowy, na podstawie którego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe” – przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z KRP VII w Warszawie.

Wyłowili suma mimo zakazu. Gozdyra chce deportacji

Do sprawy odniosła się w serwisie X dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. „Ukrainiec powinien już być z walizką na granicy, oto słowo moje” – przekazała. Na pytanie Anny Marii Żukowskiej z Lewicy, jaki miałby być powód tej decyzji, odpowiedziała, że „nieumiejętność szanowania kraju, który dał mu gościnę” . „Pamiętam, jak tuż po wejściu Polski do UE Polacy zjedli na Wyspach łabędzia. Generalnie jestem zwolenniczką restrykcyjnego prawa i twardego przestrzegania go” – dodała.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci zwracali dziennikarce uwagę, że wcześniej tak radykalnie nie reagowała na poczynania obcokrajowców, znaleźli się też tacy, którzy zgodzili się z jej zdaniem.

Wyłowili suma w okresie ochronnym

Zgodnie z przepisami do końca maja w Polsce obowiązuje okres ochronny sumów. Oznacza to, że wówczas za wyłowienie i zabranie tego gatunku ryb grozi grzywna lub odpowiedzialność karna. Odebrany może zostać również sprzęt wykorzystywany do połowu.

W sieci pojawiły się komentarze potępiające zachowanie mężczyzn. Zwracano uwagę, że sum żył w jeziorze od lat i był miejscową legendą. Pojawiały się też opinie, że ryba miała od dawna siać spustoszenie w zbiorniku. Przeważały jednak głosy, że nie powinno się łamać obowiązujących w kraju przepisów.

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