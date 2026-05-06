ETPC działa ws. Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja dotyczy nowych sędziów

We wtorek 5 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie, istotne dla polskich władz. Nakazał w nim powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o osoby, wybrane przez Sejm 13 marca tego roku.

ETPC zdecydował ws. polskiego Trybunału Konstytucyjnego

O zabezpieczenie wnioskowali sędziowie Marcin Dziurda, Anna Korwin Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. Decyzję ETPC podjął jednomyślnie w składzie 7 sędziów. Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Obowiązuje wszystkie władze i instytucje RP, w tym także prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

– Wszystkie organy państwa mają obowiązek przestrzegania tego orzeczenia. Żaden organ nie może utrudniać podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez czworo sędziów TK wybranych 13 marca 2026 r. Wszystkie praworządne europejskie państwa respektują orzeczenia ETPCz, stojącego na straży Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do której Polska przystąpiła po obaleniu komunizmu. Nie przestrzegała orzeczeń ETPCz Rosja, która ostatecznie została usunięta z Rady Europy – podkreślał w rozmowie z Wirtualną Polską sędzia Dziurda.

