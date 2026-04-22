Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do akcji wkroczyły służby

Jak przekazano w komunikacie, śledztwo wszczęto 21 kwietnia. Przedmiotem postępowania jest działanie mające na celu ułatwienie polskiemu prezydentowi „niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK (...) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem” .

Zdaniem prokuratury działano wówczas „na szkodę interesu prywatnego sędziów TK oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej” .

Kolejnym działaniem jest niedopełnienie obowiązków „ciążących na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w TK na szkodę interesu prywatnego sędziów TK oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce” .

Zwrócono też uwagę na „złośliwe i uporczywe naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów” .

Złożono zawiadomienie

Jak poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego podstawą do wszczęcia postępowania były dowody uzyskane w ramach postępowania sprawdzającego z 13 kwietnia. Zlecił je prok. generalny Waldemar Żurek m.in. na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyli sędziowie TK Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

„W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa” - poinformowano. Zapowiedziano również, że wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga teraz „przeprowadzenie czynności dowodowych” .

Zamieszanie wokół sędziów TK

Przypomnijmy, 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów do TK. Karol Nawrocki odebrał ślubowania jedynie od dwojga – Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. 9 kwietnia zarówno ci sędziowie jak i czworo pozostałych (Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska) złożyli ślubowanie w sejmowej Sali Kolumnowej bez obecności prezydenta, ponieważ ten nie przyjął wcześniejszego zaproszenia. Następnie przekazali pisemne roty ślubowań wobec Karola Nawrockiego do biura podawczego Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie jedynie Szostek i Bentkowska objęli stanowiska w TK.

