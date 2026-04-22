Izraelskie MSZ mści się na Berkowiczu. Cios w polityka Konfederacji

21 kwietnia izraelski resort spraw zagranicznych opublikował w serwisie X wpis, w którym zwrócono uwagę na przemówienie polskiego polityka z 14 kwietnia. Ujawniono również archiwalne zdjęcie, które przedstawia Konrada Berkowicza, gdy ten wykonuje gest przypominający hajlowanie.

“Ma wątpliwą przeszłość, obejmującą m.in. publiczne okazywanie poparcia dla nazizmu. Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm – Polska wie o tym aż za dobrze” – napisano. W ocenie izraelskiego ministerstwa „taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski” . „Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania” – dodano. Tę wypowiedź zacytowała również ambasada Izraela w Polsce.

Berkowicz: "Zajmijcie się prawdziwymi nazistami"

Poseł szybko odpowiedział na publikację resortu w serwisie X. „Nie będziecie dyktować polskim władzom, co mają robić, a czego nie. Polska nie jest i nie będzie waszą kolonią. Zajmijcie się prawdziwymi nazistami w swoim rządzie i waszym premierem — Benjaminem Netanjahu, przestępcą i ludobójczym mordercą. Historia was osądzi, a Bóg was ukarze” – napisał Berkowicz.

Polityk wezwał też polskie MSZ oraz szefa ministerstwa Radosława Sikorskiego „do podjęcia niezwłocznych działań” w związku z wpisem izraelskiego resortu oraz ambasady. „Nie jesteśmy niczyją kolonią i żadna ambasada nie będzie nam nic dyktować” – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik polskiego MSZ Maciej Wiewiór. „Konrad Berkowicz ponosi konsekwencje swoich zachowań. Zapłacił 500 zł mandatu, a teraz Sejm nałożył na niego najwyższą możliwą karę. Prokuratura bada jego wypowiedzi” – przekazał w serwisie X. „Co do jego mandatu – to Polacy wybierają swoich posłów, a nie obce ambasady” – dodał.

Na tę publikację zareagowała ambasada Izraela w Polsce. „Natychmiastowe środki podjęte wobec posła Berkowicza są ważne i zostają zauważone (...). Dlatego potrzebny jest teraz kompleksowy, ogólnokrajowy plan zwalczania antysemityzmu” – napisano.

Kontrowersyjne wystąpienie Berkowicza

Przypomnijmy, w zeszły wtorek poseł Konfederacji pojawił się na sejmowej mównicy z flagą Izraela, na której widniała swastyka. porównał też kraj do III Rzeszy. Część przemówienia opublikował później w serwisie X.

„Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej. Dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci” – napisał Berkowicz.

„Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak, jak flaga Niemiec w latach 1933-1945” – dodał.

Polityk został ukarany za to wystąpienie przez Prezydium Sejmu. Przez trzy miesiące będzie otrzymywał połowę swojej pensji. Do prokuratury skierowano też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła.

Czytaj też:

Skandal w Sejmie. Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastykąCzytaj też:

Ambasador USA w Polsce się wściekł. Mentzen odpowiedział jednym zdaniem