Ciemne chmury nad posłem Konfederacji. Grożą mu poważne konsekwencje

Po wtorkowym skandalu, jaki wywołał swoim zachowaniem poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, oświadczenie wydała Kancelaria Sejmu. Komunikat opublikowano w środę po południu. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie posła.

Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Konrada Berkowicza

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. W jego ocenie poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu" – przekazano w oświadczeniu Kancelarii Sejmu.

W dokumencie przekazanym służbom Czarzasty opisał sytuację, do której doszło w trakcie obrad Sejmu. Marszałek przytoczył słowa posła, który powiedział, że „Izrael to nowa Trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę”. Później polityk wyciągnął izraelską flagę „zniekształconą w ten sposób, że w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida nadrukował symbol nazistowskich Niemiec”.

Czarzasty wskazał w piśmie, że w taki sposób Berkowicz znieważył flagę państwa, z którym Polska jest w stosunkach dyplomatycznych, a na dodatek wyjątkowo dotkniętego tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.

Marszałek ocenił też, że „zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu”. W piśmie podkreślono, że załączone zostały również dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu, a także nagranie przemawiającego Berkowicza.

"Według Włodzimierza Czarzastego zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 § 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 § 2 Kodeksu karnego (...)" – czytamy w komunikacie kancelarii.

Skandal w Sejmie. Szokujące zachowanie Berkowicza

Jeszcze we wtorek Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenie dotyczące tej sytuacji. Zachowanie Berkowicza na sali plenarnej opisano jako „rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej”.

„W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm” – zaznaczono w komunikacie.

Ambasada Izraela reaguje na zachowanie Berkowicza

Do skandalu z udziałem Berkowicza odniosła się także we wtorek ambasada Izraela w Polsce. Zachowanie posła Konfederacji określono jako „ohydne” i „szczególnie wstrząsające”. Według ambasady Berkowicz miał dopuścić się „zbezczeszczenia” flagi izraelskiej, a zamiast wyrażenia solidarności z ofiarami w dniu Jom Ha-Szoa, „porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów”.

Zachowanie posła potępił również ambasador USA w Polsce Tom Rose oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

