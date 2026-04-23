Nawrocki zdecydował. Po 18 latach tajny raport ujrzy światło dzienne

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki rozpoczął formalno-prawny proces zmierzający do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Likwidacja WSI. Po 18 latach odtajnią aneks do raportu

„Po wykonaniu analiz i prac merytorycznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, prezydent RP Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych” – czytamy we wpisie Leśkiewicza na X.

Zanonimizowany dokument został przekazany marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Ich stanowisko ma jednak nie być wiążące dla prezydenta.

Według Leśkiewicza aneks od 18 lat znajduje się w kancelarii tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Żaden z poprzednich prezydentów nie zdecydował się na jego publikację, mimo że główny raport został ujawniony już w 2007 roku.

Pałac Prezydencki: to decyzja państwowa, nie polityczna

Podczas konferencji prasowej rzecznik prezydenta podkreślał, że decyzja Karola Nawrockiego ma charakter państwowy i ma służyć zwiększeniu transparentności życia publicznego.

Jak przekonywał Leśkiewicz, publikację poprzedziły szczegółowe analizy oraz weryfikacja treści dokumentu pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Według Kancelarii Prezydenta ujawnienie aneksu ma realizować prawo obywateli do informacji o mechanizmach działania instytucji państwowych po transformacji ustrojowej.

