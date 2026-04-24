Grażyna Torbicka nigdy nie chciała o tym mówić. Gwiazda przerwała milczenie

Grażyna Torbicka od lat uchodzi za jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej telewizji. Dziennikarka, często porównywana do swojej matki, Krystyny Loski, konsekwentnie chroniła życie prywatne przed mediami i to od lat. Tym większe zainteresowanie wywołały jej najnowsze słowa o małżeństwie z Adamem Torbickim.

Grażyna Torbicka o sekrecie wieloletniego związku

Para jest razem od ponad 40 lat i przez ten czas unikała publicznego komentowania relacji czy odpowiadania na plotki o kryzysach. Teraz jednak Torbicka zdecydowała się opowiedzieć o tym, jak naprawdę wygląda ich wspólne życie.

Grażyna Torbicka przyznała, że jednym z fundamentów ich relacji jest niezależność i zawodowe spełnienie obu stron tego związku. Już wcześniej podkreślała, że intensywna praca jej i jego małżonka paradoksalnie pomaga im utrzymać bliskość.

Jak tłumaczyła dziennikarka, ona i jej mąż często funkcjonują w swoich zawodowych światach, dlatego kiedy wreszcie mają czas tylko dla siebie, bardziej doceniają wspólne chwile. Według Torbickiej to właśnie tęsknota i ciekawość drugiej osoby sprawiają, że po tylu latach nadal dobrze czują się razem.

Prezenterka podkreślała też, że trwały związek nie polega na nieustannym przebywaniu obok siebie. W ocenie Torbickiej ważniejsze jest wzajemne wsparcie i możliwość rozwijania własnych pasji.

Grażyna Torbicka o kobietach z jej pokolenia

W najnowszym wywiadzie Torbicka poruszyła również temat kobiet, które rezygnowały z własnych ambicji zawodowych na rzecz prowadzenia domu i wychowywania dzieci. Przyznała, że obserwowała wiele takich historii w swoim otoczeniu.

Dziennikarka zaznaczyła, że sama nigdy nie chciała całkowicie porzucić pracy zawodowej. Choć życie rodzinne zawsze było dla niej bardzo ważne, uważa, że własne pasje i rozwój są równie potrzebne.

Według Torbickiej dzieci powinny widzieć rodziców jako ludzi mających własne zainteresowania i cele. Jak zauważyła, poświęcenie całego życia wyłącznie rodzinie nie zawsze prowadziło do lepszych relacji między rodzicami a dziećmi. Często bywało wręcz odwrotnie.

Torbiccy od lat unikają medialnych skandali

W czasach, gdy życie prywatne celebrytów regularnie trafia na pierwsze strony tabloidów, małżeństwo Torbickich pozostaje jednym z wyjątków. Para konsekwentnie unika medialnych konfliktów i publicznego komentowania prywatnych spraw na ich temat.

To właśnie dlatego każde szczere wyznanie dziennikarki na temat związku sprawia, że od razu żyją tym media. Tym razem Torbicka nie tylko potwierdziła wcześniejsze doniesienia o nietypowym modelu jej relacji, ale też wyjaśniła, dlaczego uważa go za skuteczny po ponad czterech dekadach wspólnego życia.

