„Złote” odkrycie z wnętrza Ziemi. Naukowcy oniemieli

Najnowsze odkrycie zaskoczyło naukowców, którzy do tej pory sądzili, że jądro Ziemi jest odizolowaną sferą. Badacze z Uniwersytetu w Getyndze stwierdzili, że z wnętrza naszej planety wydobywają się na powierzchnię różne pierwiastki, podważając tym samym dotychczasowe przekonania.

Niezwykłe odkrycie na Hawajach. W lawie znaleziono złoto

Z ustaleń opublikowanych na portalu Earth.com wynika, że bogactwa skrywane około 3 tys. km pod powierzchnią Ziemi wcale nie muszą być tam trwale uwięzione. Najnowsze badania niemieckich naukowców dowodzą, że cały czas przemieszczają się one ku górze razem z lawą, która wypływa z wulkanów.

Podczas obserwacji prowadzonych na Hawajach, eksperci stwierdzili, że jądro Ziemi pozbywa się swoich olbrzymich pokładów złota i rutenu. Po zbadaniu lawy na tych tropikalnych wyspach uznali, że mają do czynienia z „wyciekiem złota” z samego serca planety. Tłumacząc to na prosty język, określili lawę mianem „windy”, która transportuje rzadkie pierwiastki na powierzchnię i pozwala tworzyć nowe wyspy na oceanie.

— Kiedy otrzymaliśmy pierwsze wyniki, zdaliśmy sobie sprawę, że dosłownie znaleźliśmy złoto! Nasze dane potwierdziły, że materiał z jądra, w tym metale szlachetne, przenika do płaszcza Ziemi – mówił w rozmowie z Earth.com dr Niels Messling.

Nowe odkrycie doprowadzi do „gorączki złota”? Naukowcy uspokajają

Badacze zwracają uwagę, że podręczniki błędnie informowały o całkowitym odizolowaniu jądra Ziemi. Ich zdaniem na granicy jądra i płaszcza Ziemi powstają wielkie pokłady przegrzanego materiału, które unoszą się później ku górze. Szacują, że chodzi o nawet kilkaset biliardów ton skał.

Jednocześnie tonują nastroje i zapewniają, że nie warto szykować się na kolejną „gorączkę złota”. Podkreślają, że z perspektywy naszego krótkiego życia, proces transportu minerałów na powierzchnię jest wyjątkowo powolny. Tu znów odwołują się do najprostszego języka, gdy mówią, że „nie należy biec do wulkanów z wiadrami”.

Naukowcy przyznają jednak, że pozyskane wnioski są dla nich cenną obserwacją geologiczną, dzięki której możliwe będzie lepsze zrozumienie procesu formowania się Ziemi, który zachodził 4,5 mld lat temu.

Czytaj też:

