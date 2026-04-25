Zmarł Andrzej Olechowski. Miał 78 lat

Informację o śmierci polityka potwierdził wiceszef MSZ Marcin Bosacki w rozmowie z portalem Interia oraz jego przyjaciel dziennikarz Wojciech Mann.

Zmarł Andrzej Olechowski

Polityk urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Był ekonomistą i dyplomatą. Wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem był założycielem Platformy Obywatelskiej.

Doświadczenie z zakresu finansów i bankowości zdobywał w międzynarodowych instytucjach, a w latach 1989–1991został pierwszym wiceprezesem NBP, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

W 1992 roku pełnił funkcję ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a od 1992 r. do 1993 r. był doradcą prezydenta RP ds. ekonomicznych. W latach 1993–1995 był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

„Jeden z twórców polskiej transformacji”

„Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje” – napisał Mann w mediach społecznościowych.

facebook

Do śmierci polityka odniósł się również premier Donald Tusk. „Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju” – przekazał w serwisie X .

twitter

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka w swoim wpisie w serwisie X nazwał Olechowskiego „jednym z twórców polskiej transformacji”, . „Cześć Jego pamięci” – dodał .

Artykuł aktualizowany...