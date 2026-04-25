Zebrali ponad 35 mln dla chorych dzieci. Kwota ciągle rośnie

Wszystko zaczęło się od utworu „Ciągle tutaj jestem” , czyli utworu nagranego przez chorującą na nowotwór Maję oraz rapera Bedoesa 2115.

Zebrali miliony dla dzieci

Łatwogang zorganizował transmisję internetową w swoim mieszkaniu, podczas której wraz ze swoimi gośćmi słucha wspomnianego utworu i zbiera środki dla potrzebujących dzieci. W akcji „słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters” trwa już od 17 kwietnia i do tej pory wzięli w niej udział m.in. Bedoes, Doda, Julia Wieniawa czy Tomasz Karolak. Przez cały ten czas widzowie mogli wpłacać środki na wsparcie dla podopiecznych podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Początkowym celem było zebranie kwoty pół miliona złotych, ale z każdym dniem zebrane środki zaczęły się powiększać.

– Plan jest prosty. Zebrać jak najwięcej dla dzieciaków i przebić barierę 30 milionów. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Każda cegiełka jest wielka. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych małych dzieciaków – mówił Łatwogang, cytowany przez TVN24.

Do momentu publikacji tego tekstu udało się zebrać ponad 36 mln zł.

Jak powstał utwór?

Przypomnijmy, raper Bedoes sam zgłosił się do fundacji, aby nagrać utwór z członkami fundacji. Razem z nim wystąpiła 11-letnia Maja Mecan, która przechodzi przez kolejną wznowę nowotworu, o czym zaśpiewała w utworze.

W serwisie YouTube piosenka ma już ponad 3 mln wyświetleń. „Myślałeś, że mnie złamiesz, że zabierzesz dni? Niestety się myliłeś, wyjdź. Ja zamknę drzwi” – śpiewa Maja. „Ciągle tutaj jestem, myślałeś, że mnie masz? Ciągle tutaj jestem, śmiejemy ci się w twarz. Ciągle tutaj jestem i się nigdzie nie wybieram” – brzmi refren piosenki.

Fundacja Cancer Fighters, do której należy dziewczynka niesie pomoc osobom chorym z całej Polski. „Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych – bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie” – czytamy na stronie fundacji.

